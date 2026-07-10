Jorge Jesus croit-il toujours à Cristiano mèches blondes ? Nommé à la tête de la Seleção à l’occasion du dixième anniversaire de la victoire du Portugal à l’Euro 2016, l’entraîneur de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr la saison passée a assuré ne pas avoir parlé au capitaine de sa sélection.

« Il ne sera jamais un problème pour l’équipe nationale ni pour moi, affirme-t-il en conférence de presse, dans des propos relayés par A Bola. […] Quand je devrai prendre une décision, je parlerai individuellement à Cristiano et à chacun. Il est un symbole du Portugal. Il entrera dans l’histoire, et j’ai eu un immense plaisir à travailler avec lui, c’est très facile, tant qu’il comprend ses limites et les miennes. Mais je dois lui parler pour savoir ce qu’il souhaite faire. Il m’a toujours dit qu’il voulait terminer sa carrière à Al Nassr. Si j’ai les conditions pour être sélectionné, je le ferai. »

Embed t.co

Les ego et les stars

Interrogé sur les ego au sein de l’équipe portugaise, Jorge Jesus « ne doute pas » de pouvoir mettre les meilleurs joueurs d’Europe sur le banc. « Il y a des ego dans toutes les équipes. C’est plus difficile de travailler avec ceux qui se prennent pour des stars qu’avec ceux qui sont réellement bons. »

Concernant celui qui portera le brassard, le technicien qui fêtera ses 72 ans dans deux semaines a cité les cinq capitaines du Portugal, « Cristiano (Ronaldo), Bernardo (Silva), Bruno (Fernandes), Rúben (Dias) et Diogo (Costa) », rappelant qu’il ne laissait pas « l’ancienneté en équipe nationale influencer le choix des capitaines ».

À bon entendeur, à méditer et surtout à dans deux ans, à l’Euro 2028.

Le Portugal nomme le remplaçant de Roberto Martínez