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La justice colombienne confisque la maison de René Higuita

MJ
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La justice colombienne confisque la maison de René Higuita

Même les maisons ont un casier judiciaire en Colombie. La justice aurait ordonné la confiscation d’une villa appartenant à René Higuita dans le quartier d’El Poblado, à Medellín, selon le Corriere dello sport. Pas parce qu’El Loco y réalisait des coups du scorpion dans le salon, mais parce que la propriété aurait été achetée à l’origine avec de l’argent provenant du cartel de Medellín, avant d’arriver entre ses mains au début des années 1990.

Plus de vingt ans de procédure

L’enquête aurait retracé plusieurs transferts du bien par des prête-noms liés aux frères Moncada, membres de l’organisation de Pablo Escobar. Une fausse signature aurait même été utilisée dans un acte de propriété.

Difficile de faire plus colombien comme dossier immobilier. Higuita assure pourtant avoir acheté la maison légalement, avec l’argent gagné pendant sa carrière, sans connaître son passé. L’ancien gardien a annoncé son intention de faire appel et pourra conserver le bien jusqu’à la décision définitive.

Bon sang, arrêtez avec vos courses d’élan farfelues !

MJ

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