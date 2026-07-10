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Il semblerait que José Mourinho ne croit pas trop au sacre de l’Argentine

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Il semblerait que José Mourinho ne croit pas trop au sacre de l&rsquo;Argentine

Pas sympa pour l’Argentine. Présent ce vendredi à Valdebebas pour ses premiers pas en tant que nouveau coach du Real Madrid après son premier passage entre 2010 et 2013, José Mourinho s’est réjoui de la présence de jeunes du centre de formation pour la reprise, qui commence ce lundi 13 juillet. « Ce qu’il faut faire, c’est tirer le maximum de ces deux semaines (avant un premier match amical contre la Fiorentina le 1er août), avec positivité, relativise le technicien portugais pour la télévision du club aux 15 Ligues des champions. Parce qu’évidemment que j’aimerais avoir tous mes joueurs ici, mais je vais apprendre à connaître les joueurs présents, qui sont pour beaucoup au Castilla. »

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Avant de se projeter pour le retour de certains de ses joueurs de la Coupe du monde : « Certains champions du monde arriveront avec beaucoup de confiance, et un sentiment profond d’amour pour le club. » Problème : trois des sept équipes encore en lice pour le titre mondial ne comptent aucun joueurs du Real Madrid.

Pas élimination…

Si la Suisse et la Norvège ont peu de chances de glaner le trophée Jules Rimet, l’Argentine, qui n’a pas sélectionné Franco Mastantuono (4 sélections), doit bouder sur cette déclaration. L’Espagne, qui ne comportait pas de joueur du Real Madrid dans sa liste pour le Mondial, a Marc Cucurella, désormais madrilène. Thibaut Courtois avec la Belgique et Jude Bellingham avec l’Angleterre ne font pas le poids à côté des trois Merengues des Bleus, en Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni et le petit (grand) nouveau Ibrahima Konaté.

On sait donc quelles équipes le Special One supporte.

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