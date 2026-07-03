Le Real Madrid pond un communiqué pour dire qu'il ne recrutera pas un joueur

Comme à son habitude, le Real Madrid nous sort un nouveau « comunicado oficial ». Cette fois-ci, c’est pour démentir les rumeurs envoyant Enzo Fernández vers la capitale espagnole. Le club madrilène assure n’avoir entrepris « aucune démarche, directe ou indirecte » pour recruter le joueur, et affirme n’avoir « aucune intention » de lancer une telle opération. Voilà, dossier clos.

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Chelsea peut respirer

Dans son communiqué, le Real Madrid dit aussi respecter Enzo Fernández, présenté comme un « grand footballeur », ainsi que Chelsea, avec qui il entretient d’excellentes relations. Une manière assez claire de calmer le jeu après les dernières déclarations autour de l’avenir du champion du monde argentin, régulièrement annoncé loin de Stamford Bridge.

Comme quoi, parfois, le Real Madrid sait aussi recruter personne.

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