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John Obi Mikel tacle le capitaine de Chelsea

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John Obi Mikel tacle le capitaine de Chelsea

« Si ton cœur est déjà à Madrid, tu ne devrais pas porter le maillot bleu. » L’ancien milieu de Chelsea John Obi Mikel n’a pas apprécié les dernières déclarations d’Enzo Fernández. L’actuel milieu et capitaine des Blues avait confié sur la chaîne YouTube Avirales qu’il se verrait bien vivre dans une autre capitale européenne.

« J’aimerais vivre en Espagne. J’aime beaucoup Madrid, ça me rappelle Buenos Aires […]. Je me débrouille en anglais, mais je serais plus à l’aise en espagnol », avait avoué l’Argentin de 25 ans. Beaucoup y ont vu un appel du pied pour rejoindre le Real Madrid qui chercherait à renforcer son milieu. On oublie un peu vite l’attractivité du Rayo Vallecano…

Et si Chelsea était devenu un club tremplin ?

Cet attrait pour l’Espagne agace John Obi Mikel, rapporte AS. Le Nigérian y verrait un manque d’engagement envers le club de Londres. « Ici, c’est Chelsea, pas un tremplin vers une autre équipe. […] On joue pour le blason, pas pour un futur transfert », accuse l’ancien milieu de terrain.

Déniché contre 121 millions d’euros à Benfica, est-ce que Fernández suivra les conseils de son aîné ? À voir, l’Argentin a décidé qu’il réfléchirait à son avenir après la Coupe du monde.

Quand le capitaine veut quitter le navire, c’est peut-être que le bateau coule.

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