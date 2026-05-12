Auxerre privé d’un de ses piliers défensifs au pire des moments

Christophe Pelissier, le coach de l’AJA, va devoir faire sans son pilier défensif pour ce qui est le match le plus important de la saison, ce dimanche à Lille. En effet, Bryan Okoh souffrirait d’une rupture du ligament croisé antérieur, selon L’Équipe. Une blessure subie ce week-end lors de la victoire face à Nice (2-1), dans ce que les Icaunais qualifiaient de demi-finale pour le maintien direct. C’est même sur l’action de l’ouverture du score des Aiglons que le défenseur a perdu des plumes.

Il y a mieux comme cadeau d’anniversaire

À quatre jours de son 23e anniversaire, le défenseur américano-suisse, arrivé cet hiver en provenance de Lausanne Sport, voit donc sa saison se finir prématurément et la prochaine s’écrire en pointillé. Il s’était rapidement installé dans le onze bourguignon et venait d’enchaîner douze titularisations d’affilée. Il a même inscrit trois buts, dont un doublé face à Brest, le 21 mars dernier. C’est d’ailleurs le seul défenseur à avoir marqué deux buts en un match cette saison en Ligue 1.

Au pire, Jean-Alain Boumsoung a sa licence.

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