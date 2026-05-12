S’abonner au mag
  • France
  • AJ Auxerre

Auxerre privé d’un de ses piliers défensifs au pire des moments

EM
8 Réactions
Auxerre privé d’un de ses piliers défensifs au pire des moments

Christophe Pelissier, le coach de l’AJA, va devoir faire sans son pilier défensif pour ce qui est le match le plus important de la saison, ce dimanche à Lille. En effet, Bryan Okoh souffrirait d’une rupture du ligament croisé antérieur, selon L’Équipe. Une blessure subie ce week-end lors de la victoire face à Nice (2-1), dans ce que les Icaunais qualifiaient de demi-finale pour le maintien direct. C’est même sur l’action de l’ouverture du score des Aiglons que le défenseur a perdu des plumes.

Il y a mieux comme cadeau d’anniversaire

À quatre jours de son 23e anniversaire, le défenseur américano-suisse, arrivé cet hiver en provenance de Lausanne Sport, voit donc sa saison se finir prématurément et la prochaine s’écrire en pointillé. Il s’était rapidement installé dans le onze bourguignon et venait d’enchaîner douze titularisations d’affilée. Il a même inscrit trois buts, dont un doublé face à Brest, le 21 mars dernier. C’est d’ailleurs le seul défenseur à avoir marqué deux buts en un match cette saison en Ligue 1.

Au pire, Jean-Alain Boumsoung a sa licence.

Revivez le multiplex de l’avant-dernière journée de Ligue 1

EM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
  • Enquête
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Ousmane Dembélé est-il le meilleur joueur de la saison de Ligue 1 ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
76
23

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.