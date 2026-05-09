Pronostic Auxerre Nice : analyse, cotes et prono [Ligue 1]

Analyse du match Auxerre – Nice en Ligue 1. Pronostic : Auxerre vainqueur pour capitaliser sur sa dynamique récente. Les deux équipes marquent est une option.

Informations clés Auxerre : 16 e, 28 pts, GD -13, lutte pour maintien

28 pts, GD -13, lutte pour maintien Nice : 15 e , 31 pts, GD -22, lutte pour maintien

, 31 pts, GD -22, lutte pour maintien Auxerre a battu Angers 3-1 lors du dernier match

Nice n’a pas gagné lors de ses 4 derniers matchs

Dernière confrontation à Auxerre : victoire 2-1

Infos du match Stade Stade de l’Abbé-Deschamps (Auxerre, France) — capacité 18 541 Compétition France Ligue 1 Tour / Journée Journée 33 Entraîneur Auxerre Christophe Pélissier Entraîneur Nice Claude Puel

Le contexte du match

Auxerre, actuellement 16e de Ligue 1 avec 28 points, reçoit Nice, 15e avec 31 points, dans une rencontre cruciale pour le maintien. Auxerre a récemment montré une certaine résilience, avec une seule défaite lors de ses cinq derniers matchs, tandis que Nice, bien qu’ayant un léger avantage au classement, n’a pas gagné lors de ses quatre derniers matchs de championnat. Cette confrontation revêt une importance particulière pour les deux équipes, qui cherchent à s’éloigner de la zone de relégation en cette fin de saison.

Pour une analyse plus large des enjeux des clubs français en compétition, consultez notre article sur la France dans le top 5 des pays en finales de Ligue des champions.

Forme récente — Auxerre

Date Domicile Score Extérieur Résultat 2026-05-03 Auxerre 3-1 Angers W 2026-04-25 Lyon 3-2 Auxerre L 2026-04-19 Monaco 2-2 Auxerre D 2026-04-11 Auxerre 0-0 Nantes D 2026-04-05 Le Havre 1-1 Auxerre D

Forme récente — Nice

Date Domicile Score Extérieur Résultat 2026-05-02 Nice 1-1 Lens D 2026-04-26 Marseille 1-1 Nice D 2026-04-22 Strasbourg 0-2 Nice W 2026-04-18 Lille 0-0 Nice D 2026-04-12 Nice 1-1 Le Havre D

Historique des confrontations

Date Domicile Score Extérieur 2025-08-23 Nice 3-1 Auxerre 2025-03-14 Nice 1-1 Auxerre 2024-08-18 Auxerre 2-1 Nice 2024-01-06 Nice 0-0 Auxerre 2023-03-03 Nice 1-1 Auxerre

Forme récente des équipes

Auxerre a montré une forme encourageante récemment avec une victoire notable 3-1 contre Angers, soulignant ses capacités offensives. Bien qu’ils aient perdu face à Lyon 3-2, leur capacité à marquer à l’extérieur est confirmée par un match nul 2-2 contre Monaco. Cette dynamique est cruciale pour maintenir leur position actuelle, surtout qu’ils ont réussi à rester invaincus à domicile lors de leurs deux derniers matchs. Cependant, la défense reste une préoccupation, avec 43 buts encaissés cette saison.

Nice n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matchs, une victoire 2-0 à Strasbourg. Leurs résultats récents incluent quatre nuls, illustrant une certaine solidité défensive mais aussi une incapacité à concrétiser offensivement. Pour une perspective sur les difficultés défensives rencontrées par les équipes françaises, lisez notre article sur la victoire du PSG face au Bayern Munich.

Avec 58 buts concédés, leur défense est l’une des plus perméables du championnat, ce qui pourrait être un point exploitable pour Auxerre.

Historique des confrontations

L’historique des confrontations entre Auxerre et Nice est équilibré, mais Auxerre a déjà montré sa capacité à s’imposer face à Nice, comme en témoigne sa victoire 2-1 lors de la dernière réception de cette équipe. Les matchs sont souvent serrés, avec un total de buts généralement limité.

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Le pari « Les deux équipes marquent » est coté à 1,95. Étant donné les faiblesses défensives des deux équipes (58 buts encaissés pour Nice, 43 pour Auxerre), il est probable que les deux équipes trouvent le chemin des filets. La tendance récente d’Auxerre à marquer régulièrement renforce cette option.

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En conclusion, bien que les paris sportifs soient basés sur des probabilités et que le résultat reste incertain, Auxerre semble bien positionné pour tirer parti de son avantage à domicile dans ce contexte de lutte pour le maintien.

Dans la course au maintien, des espoirs et désespoir