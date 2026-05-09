La clim pour Marco Verratti

Sale nuit pour le Petit Hibou. Propriétaire de 50% des parts de Pescara depuis l’été dernier, Marco Verratti découvre déjà les échecs du monde entrepreneurial. Pour sa première saison dans le board, l’ancien métronome – et fêtard – du PSG n’a pas pu éviter la descente de son club formateur. Ce vendredi soir après une nouvelle contre-performance, le couperet est tombé : l’institution située au bord de la mer Adriatique tombe en Série C après une saison conclue à la… 20e et dernière place de Serie B.

Frosinone et Venise en Serie A

En cette dernière journée de championnat, la bande de Lorenzo Insigne, arrivé à l’hiver dernier pour sauver le club, était une nouvelle fois endormie et a été incapable de battre La Spezia (1-1), autre relégué au passage. Bien plus haut dans le classement, Frosinone a de son côté gagné son ticket pour la Serie A. Les Giallazzurri rejoignent Venise, le champion de deuxième division aussi promu dans l’élite du football italien.

Venise pour l’éternité.

Quand les arbitres italiens jouent à pierre-feuille-ciseaux