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Fin de saison pour un cadre de l’OL

FG
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Fin de saison pour un cadre de l’OL

Donald Trump en PLS ! Déjà sur le flanc lors de la victoire des siens face à Rennes dimanche dernier (4-2), le milieu de terrain Tanner Tessmann sera indisponible jusqu’à la fin de saison, comme l’a confirmé l’entraîneur de l’OL Paulo Fonseca en conférence de presse ce vendredi, à l’avant-veille du déplacement à Toulouse (21h). « Victime d’une gêne musculaire », le joueur de 24 ans manquera donc le déplacement au Stadium, ainsi que la réception de Lens (17/05, 21h).

Si on ne connaît pas la durée exacte de son indisponibilité, l’international américain tâchera d’être sur pied pour l’ouverture de la Coupe du monde sur son sol (11 juin – 19 juillet), qu’il pourrait bien disputer avec la Team USA.

Outre le cas de Tessmann, Paulo Fonseca a également donné des nouvelles du reste de l’infirmerie, évoquant un possible retour de Rémi Humbert (cheville droite) et d’Orel Mangala (cuisse gauche), dès ce dimanche face à Toulouse.

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FG

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