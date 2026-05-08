Fin de saison pour un cadre de l’OL

Donald Trump en PLS ! Déjà sur le flanc lors de la victoire des siens face à Rennes dimanche dernier (4-2), le milieu de terrain Tanner Tessmann sera indisponible jusqu’à la fin de saison, comme l’a confirmé l’entraîneur de l’OL Paulo Fonseca en conférence de presse ce vendredi, à l’avant-veille du déplacement à Toulouse (21h). « Victime d’une gêne musculaire », le joueur de 24 ans manquera donc le déplacement au Stadium, ainsi que la réception de Lens (17/05, 21h).

Saison terminée pour Tanner Tessmann ! ❌ Le milieu américain a une gêne musculaire et est indisponible pour les deux derniers matchs de la saison selon Paulo Fonseca ! pic.twitter.com/iQ1ByA5mhO — MediaOL (@MediaOL7) May 8, 2026

Si on ne connaît pas la durée exacte de son indisponibilité, l’international américain tâchera d’être sur pied pour l’ouverture de la Coupe du monde sur son sol (11 juin – 19 juillet), qu’il pourrait bien disputer avec la Team USA.

Outre le cas de Tessmann, Paulo Fonseca a également donné des nouvelles du reste de l’infirmerie, évoquant un possible retour de Rémi Humbert (cheville droite) et d’Orel Mangala (cuisse gauche), dès ce dimanche face à Toulouse.

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