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Beye assure faire « un métier différent »

TM
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Beye assure faire « un métier différent »

Quelle polyvalence. En pleine crise avec l’Olympique de Marseille, Habib Beye s’est présenté ce vendredi devant la presse avant la rencontre face au Havre ce dimanche. L’ancien entraîneur du Stade rennais a commencé par faire la liste des priorités : « L’objectif est de bien finir, d’avoir de l’orgueil et de l’amour propre, de montrer d’autres choses ». 

S’il ne s’est pas épanché sur la mise au vert, débutée après le match catastrophique face à Nantes dimanche dernier, et qui se terminera ce vendredi, le technicien a assuré faire un nouveau job depuis son arrivée sur le banc du club phocéen : « Je fais un métier différent depuis quelques jours et semaines. Il faut travailler sur l’effectif mais aussi les têtes, ça nous prend beaucoup d’énergie. Dimanche, on aura l’opportunité d’avoir un visage différent. » 

Weah forfait

Après avoir révélé qu’il hésitait toujours sur le gardien qu’il allait titulariser pour cette avant-dernière journée de Ligue 1 et que Timothy Weah était forfait, Beye a fait passer un message à la jeunesse : « Personne n’est de côté aujourd’hui. Les jeunes ont apporté de l’émulation et de la qualité, ils ont démontré ça quand ils sont rentrés dans nos matchs. Ils font partie intégrante de cet effectif. Si on estime qu’ils sont prêts à démarrer dimanche, on le fera. » Septième, l’Olympique de Marseille, qui compte cinq points de retard sur Lille, 5ᵉ, n’a quasiment plus aucune chance de se qualifier pour la Ligue des champions

Pas sûr qu’il paie un resto à ses troupes après la fin de la saison.

Les joueurs marseillais bientôt libérés de la mise au vert

TM

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