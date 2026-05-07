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Fin de saison pour deux joueurs de l'OM

TC
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Fin de saison pour deux joueurs de l'OM

La gronde de la fin de saison, ce sera sans eux. Dans un communiqué, l’Olympique de Marseille a annoncé la fin de saison de deux de ses joueurs. Nayef Aguerd et Hamed Traoré ne porteront pas le maillot marseillais lors des deux dernières rencontres du championnat. « Le club a pris la décision d’autoriser Nayef Aguerd et Hamed Traoré à voyager dans le cadre de la poursuite de leur prise en charge médicale », peut-on lire.

Opération et protocole de rééducation

Bien qu’autorisés à quitter la Commanderie, les deux joueurs vont suivre des protocoles de soins différents. Le club indique que l’Ivoirien prendra la direction de la Finlande pour consulter des spécialistes des adducteurs « en vue d’une intervention chirurgicale ». De son côté, Aguerd rejoindra le Maroc pour suivre un protocole de rééducation « en collaboration avec le staff médical de son équipe nationale » en vue de la Coupe du monde à venir.

Ouf, pas de mise au vert.

La mise au vert des Marseillais se tend

TC

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