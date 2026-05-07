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Record d’audience pour Bayern-PSG

TB
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Record d’audience pour Bayern-PSG

Tiens, encore un record. Moins spectaculaire que l’aller, le deuxième choc entre le Bayern Munich et le PSG mercredi soir a détrôné le record de la plus grosse audience de la saison en Ligue des champions. Diffusé sur Canal+, le match a attiré 3,31 millions de téléspectateurs selon Médiamétrie (18,3% de parts d’audience sur la soirée), soit plus que les 2,85 millions de l’aller.

Un chiffre qui tombera à coup sûr le 30 mai prochain lors de la finale contre Arsenal, le match étant codiffusé en clair sur M6.

3,31 millions de personnes ont donc pu se délecter de la réalisation allemande.

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TB

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