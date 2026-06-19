L’arbitre de France - Irak a été désigné

L’homme au sifflet vient en voisin. La FIFA a désigné le Canadien Drew Fischer pour arbitrer France-Irak. L’arbitre de 45 ans, originaire de Calgary, est un habitué de la MLS et des compétitions CONCACAF, également arbitre FIFA depuis 2015. Un CV bien garni.

Un physicien au sifflet

Petit détail qui peut servir : Drew Fischer est diplômé en physique. Autrement dit, s’il y a un contact douteux dans la surface, il pourra toujours calculer l’angle de chute, la vitesse du genou et la mauvaise foi du défenseur. Il parle aussi français, ce qui peut faciliter les discussions avec les Bleus, même si, en général, « Monsieur l’arbitre, il m’a touché » reste assez universel.

La France retrouvera l’Irak le 22 juin, avec l’objectif de prendre une sérieuse option sur la qualification après sa victoire contre le Sénégal. En face, les Irakiens devront réagir après leur lourde défaite contre la Norvège.

Aux Bleus de faire en sorte qu’il n’ait pas besoin de sortir sa calculette.

Il va faire très chaud dans le groupe de la France