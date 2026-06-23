En France aussi, les événements sportifs peuvent subir les orages

90 degrés dehors, deux heures d’attente : cette nuit de ce lundi à mardi restera probablement gravée dans les mémoires de beaucoup de supporters français. Une tempête bien décidée à s’installer au-dessus de Philadelphie a forcé l’organisation à suspendre le match France-Irak pendant deux longues heures. La règle est claire aux States : dès qu’un éclair est détecté dans un rayon de 13 kilomètres autour de l’enceinte, on coupe tout, sans discussion. Et pour reprendre, il faut 30 minutes consécutives sans le moindre coup de tonnerre. Pas de négociation possible avec la météo.

En France aussi, on reporte à cause de l’orage

Sauf que les Américains ne sont pas les seuls à avoir subi les caprices du ciel. Il y a deux ans, Paris 2024 avait connu ses propres galères. Au cinquième jour du tournoi olympique, un orage violent s’était abattu sur l’Île-de-France et avait contraint les organisateurs à revoir leur programme : le match de hockey sur gazon féminin entre les Pays-Bas et la Chine, ainsi que les six derniers duels de la session de tir à l’arc, avaient été purement et simplement décalés.

Au moins, on aura pu voir Mbappé jouer le rôle de jardinier. Et ça, c’est pas commun.

Toute la pluie tombait sur eux