Un joueur français devient jardinier

Jardiland et Truffaut ont leur nouvel ambassadeur. Et c’est encore de Kylian Mbappé qu’il s’agit. Durant l’interruption du match France-Irak (3-0) pour cause de pluie, l’attaquant est venu prêter son aide – ou plutôt donner des indications – aux jardiniers, chargés de dégorger la pelouse des litres d’eau tombés sur Philadelphie durant plusieurs minutes.

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Un règlement appliqué à la lettre

La rencontre a été interrompue durant deux heures, conséquence du règlement strict établi par la FIFA en cas d’intempéries : à la suite d’un éclair dans un rayon de 13 kilomètres du stade, tout événement sportif est immédiatement arrêté. Il faut ensuite attendre que la foudre ne frappe plus durant les 30 minutes suivantes. En revanche, les instances n’ont aucune règle concernant la durée de ces interruptions.

Ces messieurs sont-ils forts au curling ?

Officiel : La France ne pourra plus se passer de Kylian Mbappé