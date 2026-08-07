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Mavuba revient à Lille

MJ
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Mavuba revient à Lille

Même pas le temps de pointer à France Travail. Seulement 24 heures après son départ du banc des Girondins de Bordeaux, Rio Mavuba rebondit directement et devrait rejoindre la direction du centre de formation de Lille, selon Sud Ouest. Une pige sur le banc qui n’aura pas duré bien longtemps : l’ancien international français va désormais poursuivre sa carrière dans la formation.

Fidèle jusqu’au bout

Le club nordiste avait déjà approché son ancien capitaine dès la fin de la saison passée, mais Rio avait décidé de rester fidèle aux Girondins malgré la non-montée en Ligue 3. Il avait même prolongé son contrat début juillet, alors que Bordeaux venait d’être exclu des compétitions nationales par la DNCG.

Fin juillet, Mavuba a finalement pris la décision de quitter le club, tout en acceptant de rester en poste jusqu’au passage devant le CNOSF afin de ne pas fragiliser encore davantage la situation déjà périlleuse des Girondins.

Après avoir tenté de sauver Bordeaux, Mavuba revient là où tout s’était bien passé pour lui.

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MJ

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