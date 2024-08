Olivier Létang se paye Gérard Lopez : « Je trouve ça dégueulasse, irresponsable »

En ces temps olympiques, Létang se met à la boxe.

Ce jeudi, l’avenir du club des Girondins de Bordeaux a été scellé par la DNCG fédérale, avec une rétrogradation actée en National 2. Un camouflet terrible pour ce club historique du football français qui ne manque pas de faire réagir suiveurs du football et supporters de Bordeaux, mais pas seulement. Présent en conférence de presse, Olivier Létang, président du LOSC, s’est très vivement exprimé sur le cas des Girondins, et plus précisément ce qu’il pensait de Gérard Lopez, qui lui a laissé le club nordiste dans un sale état.

Attention, les termes sont prononcés : « J’aimerais bien qu’on prenne la chaine des responsabilités et qu’on m’explique comment on a pu confier un club comme les Girondins de Bordeaux à cette personne. Pour moi, c’est lunaire, lunaire ! […] Et des fonds publics ont été engagés. Quelqu’un qui n’est pas domicilié fiscal… Je trouve ça dégueulasse, irresponsable, mais encore une fois la chaine des responsabilités. Comment on a pu permettre à ce monsieur de reprendre les Girondins de Bordeaux ? »

Le patron des Dogues l’assure, il avait malheureusement tout prévu : « Pour tout vous dire, il y a deux ans, un élu de la région de Bordeaux m’a appelé. Il me dit ‘Lopez, qu’est-ce que je dois faire ?’ Je lui ai dit : ‘N’allez pas sur la vague. L’issue est certaine’. » Plutôt bien placé pour en parler, puisqu’en 2017 Gérard Lopez avait racheté Lille, avant de le revendre en 2020 suite à des difficultés financières (déjà), ce qui a promu Olivier Létang comme président du club. Une vente salvatrice : « Le LOSC est un grand club de 80 ans, mais il aurait dû mourir à 77 ans. »

Quel club va bien pouvoir mettre sa confiance en Gérard Lopez, maintenant ?

