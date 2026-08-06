Les Girondins de Bordeaux se séparent de leur coach

Rio Mavuba et les Girondins, c’est fini. Après seulement 8 matchs pour 6 victoires, l’ancien international français (13 sélections) ne continuera pas l’aventure avec Bordeaux. Débarqué fin mars, il avait pourtant prolongé le 8 juillet dernier après une saison finalement terminée à la 2ᵉ place de son groupe de National 2.

Le club, qui attend encore de connaître son sort devant le CNOSF, après son rachat par Sparta Capital, a annoncé mettre fin à sa collaboration avec son ancien joueur « d’un commun accord ».

L’ancien milieu de terrain aurait souhaité partir

« Le contexte est très particulier ; j’espère que les instances vont valider le maintien en National, et que le club pourra retrouver rapidement le très haut niveau », a réagi sur X celui qui était revenu en tant que joueur avec la réserve en 2024. Cette résiliation intervient moins de 24 heures avant un match amical contre le FC Bassin Arcachon.

Embed t.co

Selon L’Équipe, Rio Mavuba aurait informé la direction du club de sa volonté de partir après le match amical contre l’Aviron bayonnais vendredi dernier. « Arnaud Cormier assurera l’intérim à la tête de l’équipe première. Le FC Girondins de Bordeaux engagera la recherche d’un nouvel entraîneur selon le verdict des procédures administratives en cours », indique en complément la formation au scapulaire.

Si même le plus grand des amoureux du club part…

Fumée noire pour Bordeaux