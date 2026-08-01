La somme nécessaire au rachat des Girondins a été apportée

Certains peuvent pousser un ouf de soulagement. Alors qu’il manquait encore près de cinq millions d’euros ce samedi midi selon les informations de Sud Ouest, le quotidien régional a rapporté plus tard dans la journée que les 10 millions d’euros nécessaires étaient finalement arrivés.

L’argent finalement réuni ce samedi en fin d’après-midi

Alors que les Girondins devaient déposer leur dossier ce vendredi 31 juillet devant le CNOSF, Gérard Lopez a finalement cédé le club au fonds d’investissement Sparta Capital qui devait apporter les 10 millions d’euros nécessaires pour la continuité du FGCB. Après de multiples rebondissements, le fonds d’investissement britannique a donc déposé l’argent sur un compte séquestre ce samedi après-midi. Même si les fonds n’étaient pas réunis à minuit, le CNOSF a accepté de se montrer patient rapporte Sud Ouest. Le dossier bordelais devrait être examiné par l’instance ce mercredi.

En attendant la suite.

Tout comprendre de la situation des Girondins de Bordeaux