Emerse Faé ne se remet pas de sa non-prolongation de contrat

Complétement sonné comme dirait KeBlack. Dans les colonnes de l’Équipe ce samedi, Emerse Faé est revenu sur sa non-prolongation comme sélectionneur de la Côte d’Ivoire, alors qu’il s’attendait à prolonger.

Déception et incompréhension

Installé comme sélectionneur des Éléphants après la démission de Jean-Louis Gasset en pleine CAN 2024, l’aventure d’Emerse Faé avec la Côte d’Ivoire a pris fin ce 31 juillet, deux ans et demi après sa prise de fonction. Vainqueur de la CAN 2024, quart de finaliste lors de celle de 2025 et éliminé en 16es de finale par la Norvège (1-2) après avoir réussi à qualifier le pays pour la première phase à élimination directe de leur histoire, celui qui a remporté le prix de la CAF du Meilleur entraîneur en 2024 a vu sa fédération mettre fin à leur collaboration. L’entraîneur de 42 ans assure pourtant que des discussions autour d’une prolongation ont été ouvertes avec la FIF.

«Après la Coupe du monde, nous étions en discussion pour une prolongation. Mais hier matin (vendredi), les dirigeants m’ont appelé pour me dire qu’il n’y aurait pas de prolongation. Ça s’est fait d’un coup, sans explication. Ils reconnaissent que le travail a été bien fait, qu’ils se projetaient avec nous, mais après une énième réunion entre dirigeants, il est ressorti qu’ils ne donneraient pas suite. Je ne suis pas du style à demander des comptes. J’ai accepté, c’est comme ça », s’est résigné Faé. Le tacticien a également annoncé ne pas avoir eu d’explications à propos de cette décision de la part de la Fédération et s’est montré particulièrement déçu par la tournure des évènements. « Je me projetais déjà sur la Coupe du monde 2030. Lorsque j’ai signé définitivement après la CAN, j’avais un projet axé sur le développement du football ivoirien, au-delà des résultats. Je ne voulais pas m’arrêter à l’équipe A », a-t-il également expliqué. L’ancien joueur de Nantes a également annoncé ne pas avoir tranché concernant son avenir, il se voit aussi bien reprendre une sélection que travailler dans un club.

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