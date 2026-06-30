La Norvège se débarrasse difficilement de la Côte d’Ivoire et rejoint le Brésil

Grâce à Antonio Nusa et Erling Haaland, la Norvège se débarrasse non sans mal de la Côte d’Ivoire (1-2) et verra un huitième de finale de Coupe du monde pour la troisième fois de son histoire, face au Brésil. Une fin frustrante pour les Éléphants.

Côte d’Ivoire 1-2 Norvège

Buts : Diallo (74e) pour les Éléphants // Nusa (39e) et Haaland (86e) pour les Løvene

De l’ennui, puis beaucoup de sueur. Les Norvégiens en ont bavé, mais l’essentiel est là : ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde (1-2), grâce à leurs deux seuls frissons du match : Antonio Nusa puis Erling Haaland. La troisième fois de leur histoire, après 1938 et 1998 (deux éditions françaises, par ailleurs). Si les Norvégiens sont dans ce Mondial une des équipes les plus sexy, ce seizième disputé contre une robuste Côte d’Ivoire a eu le mérite de leur faire comprendre qu’il faut aussi savoir être un peu moins beau pour aller le plus loin possible. Et qu’il ne restera que des gros : la Norvège affrontera le Brésil au tour suivant. Déjà arrivés au plus loin de leur histoire dans le Mondial, les Éléphants sortent de la compétition avec un évident goût d’inachevé, se cognant sur leur plafond de verre.

Deux étincelles auront suffi

Et pourtant, le début de ce choc entre deux équipes pleines d’ambitions et galvanisées par la phase de groupes a été, dans l’intention, à l’avantage des Éléphants. Dallas a d’abord vu des Éléphants plus agressifs, plus joueurs, plus presque tout que les Lions norvégiens. Ce n’est pas pour autant que les occases ont afflué, et finalement ce sont de froids Norvégiens qui ont trouvé la faille les premiers grâce au rafraîchissant Antonio Nusa, qui, bien servi sur la gauche de la surface par Martin Ødegaard, a enroulé un petit bonbon dans le petit filet opposé de Yahia Fofana (1-0, 39e). L’ailier norvégien a douché la Côte d’Ivoire peu avant un entracte qui relevait de la nécessité tant on n’avait, jusque-là, pas eu grand-chose à se mettre sous la dent.

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Frustrés, les Ivoiriens sont ensuite repartis de plus belle en attaquant inlassablement. Nicolas Pépé a pensé enfin faire sauter le verrou, mais a buté sur Orjan Nyland, attentif, à l’heure de jeu, mais s’est adonné ensuite à la passe pour réussir cette mission. Un une-deux avec Amad Diallo a permis à ce dernier de slalomer toute la défense norvégienne et d’égaliser d’une frappe topée (1-1, 75e) pour maintenir les siens dans le coup à un quart d’heure du terme.

Tout ce beau monde pensait filer en prolongation, avant que la Norvège ne profite, encore une fois, d’une des rares ouvertures de son match. Seul dans la surface, l’ancien lensois Patrick Berg a servi très intelligemment Erling Haaland qui n’a plus eu qu’à la pousser au fond pour crucifier 29 millions d’Ivoiriens à quelques minutes du terme (1-2, 86e). Ces derniers pensaient encore voir leur équipe se réveiller, mais le temps additionnel a été le moment choisi par Nyland pour sortir une énorme parade sur le coup franc de Sangaré qui a pris droit la direction de la lucarne. Preuve que ce mardi 30 juin, le bouclier viking a donc résisté au coup du marteau.

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Côte d’Ivoire (4-3-3) : Fofana – Konan (Touré, 90e+3), Agbadou, Kossonou, Doué – Sangaré, Kessié, Inao Oulai (Diallo, 60e) – Y.Diomandé (Guessand, 90e+3), Bonny (Wahi, 60e), Pépé (Diakité, 87e). Sélectionneur : Émerse Faé.

Norvège (4-3-3) : Nyland – Wolfe, Heggem, Ajer, Pedersen (Aursnes, 83e) – Berg, Berge, Ødegaard – Nusa (Schjelderup, 71e), Haaland, Sørloth (Bobb, 71e). Sélectionneur : Ståle Solbakken.

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