Les compos de Côte d'Ivoire-Norvège sont tombées

Qui des Éléphants ou des Løvene foncera en huitièmes ? C’est en tout cas un sacré duel annoncé entre la Côte d’Ivoire et la Norvège, qui dans ce seizième alignent toutes leurs forces. Côté Ivoirien, Guela Doué est bien titulaire, et Emerse Faé compte sur la régularité de sa brochette du milieu Sangaré, Kessié et la sensation Inao Oulai.

Yan Diomandé et Nicolas Pépé sont titulaires sur les ailes. Le sélectionneur ivoirien compte toujours sur Ange-Yoan Bonny en pointe, aligné depuis deux rencontres mais toujours muet dans la compétition.

Embed x.com

Les cadres norvégiens de retour

Côté Norvégien, ce n’est bien évidemment pas du tout le même onze aligné par Ståle Solbakken par rapport à la composition sèchement battue par l’équipe de France vendredi dernier. Entre autres, et sans grande surprise, les cadres Martin Ødegaard, Alexander Sørloth, Antonio Nusa et Erling Haaland débuteront d’entrée. Choix également notable, Marcus Pedersen est préféré à Fredrik Aursnes, un profil pourtant plus expérimenté.

Embed t.co

Si il était là, le vrai choc de ces seizièmes ?

Les compos :

Côte d’Ivoire (4-2-3-1) : Fofana – Konan, Agbadou, Kossonou, Doué – Sangaré, Kessié, Inao Oulai – Y.Diomandé, Bonny, Pépé. Sélectionneur : Emerse Faé.

Norvège (4-3-3) : Nyland – Wolfe, Heggem, Ajer, Pedersen – Berg, Berge, Ødegaard – Nusa, Haaland, Sørloth. Sélectionneur : Ståle Solbakken.

En direct : Côte d'Ivoire - Norvège (0-0)