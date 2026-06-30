Christ Inao Oulaï, l’élégant de Côte d’Ivoire

Étincelant face à l’Allemagne, Christ Inao Oulaï est l’une des sensations de ce début de Coupe du monde. Le milieu ivoirien de 20 ans impressionne par son aisance technique et sa sérénité. De Yopougon aux États-Unis, en passant par Djekanou, Bastia et Trabzon, retour sur la trajectoire du nouveau joyau de la Côte d’Ivoire.

Avec Mélo Décalé, titre et musique en référence au coupé-décalé (style de musique popularisé par la communauté ivoirienne au début des années 2000), Tiakola est devenu l’artiste fétiche de la Côte d’Ivoire dans cette Coupe du monde. Après les deux succès face à l’Équateur (1-0) et Curaçao (2-0), les Éléphants se sont enjaillés dans le vestiaire et notamment Christ Inao Oulaï, qui reprend le refrain « y a rien dans les poches, y a tchi » à gorge déployée. Pourtant, le gamin de Yopougon a mis du beau monde dans sa poche en ce début de Mondial, à commencer par le milieu de terrain allemand. Face à la Mannschaft, et ce, malgré la défaite, Oulaï a impressionné. Aisance technique, capacité à faire la différence dans les petits espaces et travailleur au pressing, le milieu de tout juste 20 ans n’a laissé personne indifférent. « Il nous impressionne par sa fougue et son énergie, alors qu’il est jeune. C’est déjà un joueur fantastique », se félicitait après la rencontre Amad Diallo, prenant des airs de tonton du haut de ses 23 ans. Mais, comme dirait l’autre, où trouve-t-il toute cette énergie ?

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Un talent ivoirien façonné à la méthode Guillou

Alors que la Côte d’Ivoire accueille la CAN, en janvier 2024, France 24 réalise un reportage sur l’Académie Jean-Marc Guillou. Parmi les pensionnaires interrogés, Christ Inao Oulaï, qui n’a pas encore 18 ans : « Je veux être dans un grand club, mais on doit commencer ici. » Le milieu de terrain vit ses derniers moments à l’académie, lui qui s’envolera quelques mois plus tard pour la Corse. Six ans auparavant, Christ a 12 ans et se fait repérer par Adrien Gaignon lors d’une détection organisée à Yopougon par l’académie, qui remarque tout de suite un « petit truc en plus ». Il fera donc partie des huit heureux élus retenus parmi les 8 000 candidats passés en revue. Le top 0,1%.

Il présentait déjà des qualités, notamment techniques, qui font aujourd’hui sa force au haut niveau. Ce qu’il réalise aujourd’hui, il le montrait déjà à 12 ans. Adrien Gaignon

« Sa progression a toujours été constante, il faisait partie des meilleurs de sa génération. Il présentait déjà des qualités, notamment techniques, qui font aujourd’hui sa force au haut niveau : ses changements de direction, sa vision du jeu, son aisance balle au pied. Ce qu’il réalise aujourd’hui, il le montrait déjà à 12 ans », souligne Adrien. Des qualités techniques indiscutables, mais surtout un caractère, la détermination d’un gamin qui « préférait passer des heures à jouer au foot tout seul que rester sur la PlayStation » comme il le disait lui-même. À Djekanou, à 200 kilomètres d’Abidjan où se trouve l’académie, Oulaï passe par la même étape que ses prédécesseurs (Yaya Touré notamment) : le football pieds nus, sans chaussures, ni protège-tibias. Explications de Gaignon : « C’est une méthode de travail que l’on met en place pendant les trois premières années, qui permet de développer la technique pure, le rapport avec le ballon et les appuis. » Au micro de France 24, Oulaï se souvient : « J’ai pu avoir des chaussures au bout de 2-3 ans, j’étais tellement ému, on a organisé une fête avec mes amis. »

Adrien Gaignon et le jeune Christ Inao Oulaï, en 2018.

En 2022, Christ Inao et son équipe s’en vont disputer un tournoi international au Maroc où « il avait été étincelant, sûrement l’un des meilleurs joueurs du tournoi » pour Adrien Gaignon. Pierre-Paul Antonetti, alors scout pour le SC Bastia, tombe sous le charme du petiot : « J’ai vu ce petit bonhomme, aux qualités techniques au-dessus de la moyenne, mais surtout, avec une forte personnalité. Il était défenseur central, il jouait beaucoup vers l’avant. Rarement un joueur m’avait fait si bonne impression », explique-t-il à Corse Matin. Comme l’oblige le règlement de la FIFA, Christ doit attendre ses 18 ans pour quitter la Côte d’Ivoire. Le neveu Antonetti ne lâche pas son joyau et après quelques mois de négociation, les deux parties se mettent d’accord. L’été 2024 est l’heure du grand départ, un « soulagement » pour Adrien, le sentiment du devoir accompli.

À surveiller comme Oulaï sur le feu

En ralliant Bastia, alors en Ligue 2, le choix de Christ Inao Oulaï interroge. Pourquoi ce choix, pour celui qui est considéré comme le futur « crack » made in Académie JMG ? Simplement car, aussi surprenant que cela puisse paraître, « le club corse est le seul à proposer un contrat à l’été 2024 » rappelle Adrien. Après quelques mois avec la N3, l’Ivoirien dispute son premier match avec l’équipe première en novembre, puis s’installe comme un titulaire indiscutable lors de la deuxième partie de saison. Douze matchs ont suffi pour mettre tout le monde d’accord. « Il impressionne dans sa capacité à prendre des risques, ce qui est rare pour son jeune âge. Mais c’est aussi sa principale faiblesse, il peut commettre des erreurs qui coûtent cher, analysait son entraîneur Benoît Tavenot en conférence de presse. Il doit progresser là-dessus, mais sans changer sa personnalité. Il ne doit pas devenir un joueur stéréotypé. L’enjeu est là : polir le diamant brut sans en altérer l’éclat naturel, canaliser l’audace sans l’étouffer. »

Alors que le SCB est dans une situation économique tendue, Oulaï est considéré comme un joueur à vendre. Mais là encore, malgré sa belle deuxième partie de saison, conjuguée à son âge (il a alors 19 piges), les offres se font rares, même en France, et c’est finalement Trabzonspor qui flaire le bon coup pour un peu plus de 5 millions d’euros. En Turquie, il continue sur sa lancée. Une ascension express pour le milieu, qui connaît sa première sélection en novembre dernier, suivie de la CAN où il sera particulièrement bon contre le Gabon, puis la Coupe du monde. « C’est un profil qui nous manquait terriblement au milieu, il nous fait beaucoup de bien », expliquait Émerse Faé.

Christ Inao Oulaï reste le même depuis l’académie, un joueur dont l’aisance technique, la sérénité balle au pied et le gabarit rappellent un certain Marco Verratti dans la capacité à faire la différence dans les petits espaces. « Il aime être face à la difficulté et il l’affronte, des qualités que l’on retrouve souvent chez les joueurs capables de franchir les étapes », analyse Adrien Gaignon, qui reste toujours en contact régulier avec le nouveau joyau ivoirien : « Avant le match face à l’Allemagne, il m’a appelé pour m’annoncer qu’il était titulaire. » L’avenir semble tracé pour Oulaï, promis à un grand avenir, mais qui ne doit pas oublier la devise de Jean-Marc Guillou, comme le rappelle Adrien : « Il faut savoir rester petit pour devenir grand. »

Émerse Faé réagit aux propos de Bastian Schweinsteiger