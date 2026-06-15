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Face à l’Équateur, la Côte d’Ivoire a réalisé un exploit insoupçonnable

JD
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Face à l’Équateur, la Côte d’Ivoire a réalisé un exploit insoupçonnable

Les Éléphants sont de drôles d’oiseaux. Vainqueur sur le fil de l’Équateur dans la nuit de dimanche à ce lundi, la Côte d’Ivoire a de quoi être fière comme un paon avant d’affronter l’Allemagne ce week-end. Une expression pas tout à fait choisie au hasard puisque les joueurs d’Émerse Faé ont réalisé une première d’ordre… ornithologique depuis le début de cette Coupe du monde.

Against the odds

Comme l’a relevé un utilisateur du réseau social Reddit, tous les résultats des matchs (non nuls) ont jusqu’à présent respecté une certaine logique puisque chaque pays vainqueur abritait plus d’espèces d’oiseaux que son adversaire. Ainsi, le match d’ouverture a vu les 1 137 sortes de piafs mexicains triompher des 858 espèces présentes en Afrique du Sud (2-0). De même, on aurait pu prédire la victoire de l’Australie (893 espèces) contre la Turquie (505).

Seulement voilà : les séries sont faites pour être brisées et la Côte d’Ivoire l’a prouvé avec la manière. On ne dénombre « que » 630 sortes d’oiseaux au pays des Éléphants, contre 1 703 (!) côté équatorien. Au vu de la différence entre les deux, l’exploit des partenaires de Yan Diomandé n’en est que plus impressionnant.

Embed www.reddit.com

Petit point avant France-Sénégal : selon ce site, l’Hexagone abrite 359 espèces de volatiles sur son sol, contre 560 au pays de la Teranga. Attention à ne pas finir le bec dans l’eau.

Après l’Équateur, Émerse Faé veut gagner contre l’Allemagne

JD

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