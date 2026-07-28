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Vozinha contraint de changer de nom pour jouer dans son nouveau club

ABS
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Vozinha contraint de changer de nom pour jouer dans son nouveau club

Vozinhi ? Vozinho ? Vozhinul ? Nouveau joueur de Colo Colo, Vozinha va devoir changer de nom pour pouvoir évoluer dans le championnat chilien. Le règlement de la Liga de Primeira interdit les joueurs de porter des surnoms en flocage et stipule l’obligation à ses membres d’afficher un nom de famille, maternel ou paternel. Logiquement, Vozinha étant un surnom, celui-ci ne pourra pas être porté par le joueur capverdien.

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Un nom pas moins stylé pour le Vozinha

L’identité complète du quadragénaire étant Josimar José Évora Dias, celui-ci devrait logiquement afficher le patronyme Évora Dias. Un nom qui rappellera de bons souvenirs à tous les fans de Cesária Évora et de la Sodade capverdienne.

On espère qu’il n’y a pas d’option changement de niveau dans le nouveau package.

Une légende du football chilien fait son retour en sélection

ABS

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