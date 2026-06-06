S’abonner au mag
  • Amical
  • Portugal-Chili (2-0)

Avec Cristiano Ronaldo, sans les Parisiens et Rafael Leão bagarreur, le Portugal bat le Chili

UL
13 Réactions
Avec Cristiano Ronaldo, sans les Parisiens et Rafael Leão bagarreur, le Portugal bat le Chili

Portugal 2-0 Chili

Buts : Guedes (58e) et Fernandes (75e) pour la Seleção 

Expulsion : Leão (45e +2) côté portugais // Román (45e +2) côté chilien.

Le Chili entame mal sa préparation pour le Mondial. Pour le Mondial 2030 ! Puisque le Chili a réussi l’exploit de ne pas se qualifier pour cette Coupe du monde à 48, il fallait regarder du côté du Portugal pour trouver un quelconque intérêt à ce Portugal-Chili, logiquement remportée par les locaux (2-0). Un pointu de Gonçalo Guedes et une belle frappe de Bruno Fernandes auront réveillé le stade de Jamor, qui fut le stade de l’équipe nationale jusqu’en 2003.

Une mi-temps pour CR7

Cristiano Ronaldo a disputé la première mi-temps à la pointe de l’attaque portugaise. CR7 a forcé quelques frappes et vendangé un bon coup franc. Et si le capitaine, finalement hors-jeu, pensait marquer son 144e but en sélection (37e), son coéquipier Rafael Leão a fait plus fort : après un duel entre le Chilien Felipe Faúndez et le Portugais João Cancelo, l’ailier du Milan a pété les plombs en s’en prenant physiquement à Iván Román. Les deux ont été logiquement expulsé et le Portugais pourrait être lourdement suspendu. 

Les quatre parisianos-portugais (Gonçalo Ramos, Vitinha, João Neves et Nuno Mendes) de la liste portugaise sont restés en tribunes. Encore au pays, la Seleção terminera sa préparation le 10 juin prochain contre le Nigeria, alors que le Mondial débute le 11. Les hommes de Roberto Martinez entament leur phase de poules le 17 juin face à la RDC. Ils affronteront ensuite l’Ouzbékistan et la Colombie.

En route vers la première étoile ?

Le but d’Eder en finale de l’Euro 2016 finalement non valable ?

UL

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel

Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel

Le 19 juillet 2013, Julie Michel, une jeune Auxerroise de 27 ans partie seule sur les routes du Sud-Ouest, disparaissait dans les Pyrénées, laissant derrière elle sa voiture, quelques indices attestant d'une inquiétante emprise sectaire et beaucoup de mystères. Douze ans plus tard, la justice vient de rouvrir l'enquête sur ce cold case tombé dans l'oubli.

Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Rayan Cherki doit-il être titulaire à la Coupe du monde ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
136
70

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.