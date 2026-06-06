Avec Cristiano Ronaldo, sans les Parisiens et Rafael Leão bagarreur, le Portugal bat le Chili

Portugal 2-0 Chili

Buts : Guedes (58e) et Fernandes (75e) pour la Seleção

Expulsion : Leão (45e +2) côté portugais // Román (45e +2) côté chilien.

Le Chili entame mal sa préparation pour le Mondial. Pour le Mondial 2030 ! Puisque le Chili a réussi l’exploit de ne pas se qualifier pour cette Coupe du monde à 48, il fallait regarder du côté du Portugal pour trouver un quelconque intérêt à ce Portugal-Chili, logiquement remportée par les locaux (2-0). Un pointu de Gonçalo Guedes et une belle frappe de Bruno Fernandes auront réveillé le stade de Jamor, qui fut le stade de l’équipe nationale jusqu’en 2003.

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Une mi-temps pour CR7

Cristiano Ronaldo a disputé la première mi-temps à la pointe de l’attaque portugaise. CR7 a forcé quelques frappes et vendangé un bon coup franc. Et si le capitaine, finalement hors-jeu, pensait marquer son 144e but en sélection (37e), son coéquipier Rafael Leão a fait plus fort : après un duel entre le Chilien Felipe Faúndez et le Portugais João Cancelo, l’ailier du Milan a pété les plombs en s’en prenant physiquement à Iván Román. Les deux ont été logiquement expulsé et le Portugais pourrait être lourdement suspendu.

Rafael Leao et Roman expulsés en amical après cette bagarre ! Le direct > https://t.co/mK0Cb23Chi#lequipeFOOT pic.twitter.com/WGg6RHUEVu — L'Équipe (@lequipe) June 6, 2026

Les quatre parisianos-portugais (Gonçalo Ramos, Vitinha, João Neves et Nuno Mendes) de la liste portugaise sont restés en tribunes. Encore au pays, la Seleção terminera sa préparation le 10 juin prochain contre le Nigeria, alors que le Mondial débute le 11. Les hommes de Roberto Martinez entament leur phase de poules le 17 juin face à la RDC. Ils affronteront ensuite l’Ouzbékistan et la Colombie.

En route vers la première étoile ?

Le but d’Eder en finale de l’Euro 2016 finalement non valable ?