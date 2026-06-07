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Les adieux de Didier Deschamps à Clairefontaine

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Les adieux de Didier Deschamps à Clairefontaine

The last dance. Alors que l’équipe de France a quitté Clairefontaine ce dimanche matin pour rejoindre Lille où elle disputera son dernier match amical lundi face à l’Irlande du Nord, les Bleus ne repasseront pas dans les Yvelines avant de s’envoler vers les États-Unis. Ce qui signifie que Didier Deschamps ne retournera plus au Centre National du Football avant la fin de son aventure comme sélectionneur tricolore.

Haie d’honneur et émotions

Interrogé par Téléfoot à ce propos, le technicien basque s’est montré particulièrement ému : « Émotionnellement c’est toujours quelque chose de particulier. Il y a beaucoup de choses que je suis censé faire pour la dernière fois mais là c’est le château avec tout ce que ça représente. On l’a connu pendant de longues années en tant que joueur, c’est la maison du football donc plus ces 14 ans, même si je n’avais pas la même chambre… Je vais lui dire au revoir ce matin. C’est une page qui se tourne. »

Déjà honoré jeudi par le public de la Beaujoire lors de la défaite des Bleus face à la Côte d’Ivoire (1-2), le technicien de 57 ans, son staff et ses joueurs ont quitté Clairefontaine sous une haie d’honneur et les applaudissements de l’ensemble du personnel présent.

La fin d’une ère.

Le bilan carbone des Bleus s'alourdit

LB

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