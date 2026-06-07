Le bilan carbone des Bleus s'alourdit

N’oubliez pas de fermer l’eau du robinet quand vous vous brossez les dents. Alors que l’équipe de France disputera son dernier match amical de préparation contre l’Irlande du Nord ce lundi au Stade Pierre-Mauroy, les Bleus ont rallié Lille en avion depuis la capitale. De quoi faire grincer des dents.

Les Bleus quittent Clairefontaine, direction Lille ! 👋 pic.twitter.com/GqhsStQACb — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 7, 2026

25 minutes de trajet

Une décision bien loin de faire l’unanimité chez les supporters et les observateurs. Et pour cause, seulement 274 kilomètres séparent Clairefontaine de l’antre habituelle du LOSC. En moyenne un trajet entre Paris et Lille dure 1h03 en train, 3h en bus contre… 25 minutes en avion . Les Bleus sont donc partis de l’aéroport d’Orly ce dimanche matin à 11h10 pour atterrir à Lille à 11h35. En 2022, la question s’était déjà posée lorsque les Tricolores s’étaient rendus en jet à Lille depuis Paris pour affronter l’Afrique du Sud avant le Mondial. Face aux polémiques, le président de la FFF, Philippe Diallo, avait alors assuré en octobre 2023 que des mesures allaient être prises en systématisant le transport en train « pour les trajets de moins de trois heures ». Une annonce sur laquelle avait rétropédalé le président de la 3F dès le rassemblement suivant en réinstaurant le déplacement en avion, officiellement pour des questions de sécurité et de récupération.

La prise de conscience c’est pas pour tout de suite.

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