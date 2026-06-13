Rodygo est aux États-Unis pour suivre le Brésil

Si Neymar est dans la liste, pourquoi Ancelotti n’a pas pris Rodrygo ? Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit en mars dernier, Rodrygo a dû déclarer forfait pour la Coupe du monde. Désireux de vivre l’ambiance de la compétition, le Brésilien a posé ses valises aux États-Unis.

Dans une tribune publiée chez le Guardian, l’attaquant brésilien déclare qu’il assistera aux premiers matchs de la Seleção depuis les stades nord-américains. « Je vais aux États-Unis pour suivre l’équipe de près et peut-être rencontrer mes coéquipiers et le staff afin de leur apporter une énergie positive. Avant tout, j’y vais en tant que supporter de l’équipe nationale brésilienne », écrit-il.

« Tout le pays attend de la Seleção qu’elle remporte le tournoi »

Ce samedi à minuit depuis les tribunes du MetLife Stadium de New York, Rodrygo s’attend à vivre un choc tendu face au Maroc. « Au coup d’envoi, je serai nerveux, concentré sur le match, observant les schémas de jeu et espérant que le Brésil marque des buts. Et, lorsqu’ils marqueront, ce sera un mélange de joie et de soulagement, car je sais que tout le pays attend de la Seleção qu’elle remporte le tournoi. »

L’attaquant du Real Madrid l’assure : « Il a confiance en Carlo Ancelotti et la Seleção possède tous les atouts nécessaires » pour remporter cette sixième étoile. Rodrygo pourrait ainsi découvrir le sentiment étrange vécu par Laurent Koscielny en 2018, lorsqu’à cause d’une blessure, le Français avait déclaré forfait avant de regarder ses coéquipiers soulever la Coupe du monde.

C’est comme si ton père gagnait au Loto, mais ne te filait pas un sou.

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