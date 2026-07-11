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Agüero vole au secours de Neymar
Calinothérapie. L’ancien attaquant de l’Albiceleste Sergio Agüero s’est exprimé sur la Coupe du monde 2026 décevante de Neymar, éliminé par la Norvège en 8ᵉ de finale avec le Brésil (1-2) et avec seulement 1 but au compteur, inscrit sur penalty, et moins de quarante minutes jouées.
« C’est normal qu’il y ait des critiques à l’encontre de Neymar, parce que c’est le meilleur (joueur, NDLR) du Brésil actuellement, a déclaré l’ancien buteur de Manchester City. C’est lui qui a réalisé les meilleures performances dans les équipes où il a évolué. Du coup, les critiques vont toujours viser le meilleur joueur. »
Et penalty, et puis c’est tout
Bien décidé à redorer le blason de son ami, le « Kun » a tenté de rappeler les dix bonnes dernières minutes lors de ce Mondial : « Neymar est un crack à mes yeux, et ça ne fait aucun doute, a-t-il poursuivi. D’ailleurs, lors des dix dernières minutes qu’il a disputées contre la Norvège, on a pu voir la différence et même dans ces conditions, je dis toujours que des joueurs de ce calibre peuvent toujours faire la différence en 10, 15 ou 20 minutes. »
À 34 ans et après ce nouvel échec, le joueur de 34 ans a annoncé sa retraite internationale. Le meilleur buteur de l’histoire du Brésil a inscrit 80 buts et délivré 59 passes décisives en 130 matchs et n’aura remporté que les Jeux olympiques 2016 et une Coupe des confédérations 2013 avec la Seleçao. Le Brésil a bien remporté la Copa America en 2019, mais l’ancien joueur du PSG était blessé (déchirure des ligaments de la cheville).
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TM