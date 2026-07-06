Neymar annonce sa retraite internationale

Elle était longue, cette fin de carrière internationale. Enfin, ça y est, c’est fait. Après avoir marqué son 80ème but en 130 sélections lors de la défaite des siens face à la Norvège (1-2), ultime achèvement de sa course contre la montre pour disputer le Mondial, Neymar a annoncé sa retraite internationale.

« J’ai essayé, j’ai essayé… »

L’attaquant de 34 ans l’a assumé à TV Globo à l’issue de la rencontre : « J’ai essayé, j’ai essayé, mais c’est maintenant terminé. » Ni son opération en décembre, ni les quelques embrouilles et ni un retour tardif sur les terrains n’ont pas ternis les attentes placées en lui. L’ancien barcelonais a finalement été appelé par Carlo Ancelotti pour disputer la Coupe du monde, lors de laquelle le Ney aura débuté par quinze minutes de jeu contre l’Écosse.

La fin d’un doux mythe.

Le foot n'a plus le temps pour les contes de Ney