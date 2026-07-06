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Les notes de Brésil-Norvège

Par Ulysse Llamas
8 Réactions
Les notes de Brésil-Norvège

Une tête de zinzin et une frappe de mule : Erling Haaland, accompagné de ce bon vieux Ørjan Nyland, n’a laissé aucune miette aux Brésiliens. Le penalty de Neymar ? Déjà oublié.

Les tops

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Erling Haaland

Encore meilleur depuis qu’il floque « Braut Haaland » derrière son maillot.

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Ørjan Nyland

Gordon Banks, en norvégien, ça se prononce Ørjan Nyland. 

Note de la rédaction 9/10
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Patrick Berg

Dupont et Dupond ont leurs successeurs : lui, c’est Berg.

Note de la rédaction 6/10
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sander-berge

Sander Berge

Je dirais même plus : je suis Berge.

Note de la rédaction 6/10
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bruno-guimaraes

Bruno Guimarães

Puisqu’on n’est pas à ça près dans ce Mondial, autant faire comme au handball : permettre à un remplaçant d’entrer juste pour tirer un penalty. Neymar est dispo, en fin de match.

Note de la rédaction 5/10
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vinicius-junior

Vinícius Júnior

S’il était aussi fort en finition qu’en chauffeur de salle…

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Les flops

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Endrick

Le plus dur pour un footballeur brésilien en 2026, c’est de voir que toute l’équipe de la Norvège est plus technique que lui.

Note de la rédaction 3/10
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neymar

Neymar

De une, Trump et Infantino auraient annulé son carton jaune. De deux, de toutes façons, sa fin de carrière était trop longue.

Note de la rédaction 3/10
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julian-ryerson

Julian Ryerson

Il ne pouvait pas être sur un vélo à Barcelone l’aprem et à East Rutherford le soir. Supplée par Fedrik Aursnes (63e), saumon-pilote.

Embed x.com

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Alexander Sørloth

Chiant de le côtoyer, collant mais là toutes les semaines. Une canicule, remplacé par Oscar Bobb (46e), d’air frais.

Note de la rédaction 3/10
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Antonio Nusa

Surnommer quelqu’un le Neymar de « INSÉRER NOM PAYS » n’est jamais une bonne idée. Surtout quand l’authentique joue dans l’équipe d’en face. Suppléé par Andreas Schjelderup (46e), ailier banal.

Note de la rédaction 4/10
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Martin Ødegaard

Neutre, fade mais hydratant : une crème Neutrogena.

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C'est une putain de bonne question !

Et vous, vous vous seriez battus contre ces Paraguayens ?

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