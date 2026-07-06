- Mondial 2026
- 8es
- Brésil-Norvège (1-2)
Les notes de Brésil-Norvège
Une tête de zinzin et une frappe de mule : Erling Haaland, accompagné de ce bon vieux Ørjan Nyland, n’a laissé aucune miette aux Brésiliens. Le penalty de Neymar ? Déjà oublié.
Les tops
Erling Haaland
Encore meilleur depuis qu’il floque « Braut Haaland » derrière son maillot.
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Ørjan Nyland
Gordon Banks, en norvégien, ça se prononce Ørjan Nyland.
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Patrick Berg
Dupont et Dupond ont leurs successeurs : lui, c’est Berg.
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Sander Berge
Je dirais même plus : je suis Berge.
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Bruno Guimarães
Puisqu’on n’est pas à ça près dans ce Mondial, autant faire comme au handball : permettre à un remplaçant d’entrer juste pour tirer un penalty. Neymar est dispo, en fin de match.
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Vinícius Júnior
S’il était aussi fort en finition qu’en chauffeur de salle…
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Les flops
Endrick
Le plus dur pour un footballeur brésilien en 2026, c’est de voir que toute l’équipe de la Norvège est plus technique que lui.
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Neymar
De une, Trump et Infantino auraient annulé son carton jaune. De deux, de toutes façons, sa fin de carrière était trop longue.
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Julian Ryerson
Il ne pouvait pas être sur un vélo à Barcelone l’aprem et à East Rutherford le soir. Supplée par Fedrik Aursnes (63e), saumon-pilote.
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Alexander Sørloth
Chiant de le côtoyer, collant mais là toutes les semaines. Une canicule, remplacé par Oscar Bobb (46e), d’air frais.
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Antonio Nusa
Surnommer quelqu’un le Neymar de « INSÉRER NOM PAYS » n’est jamais une bonne idée. Surtout quand l’authentique joue dans l’équipe d’en face. Suppléé par Andreas Schjelderup (46e), ailier banal.
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Martin Ødegaard
Neutre, fade mais hydratant : une crème Neutrogena.
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Par Ulysse Llamas