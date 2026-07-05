Kylian Mbappé plus fort que le Brésil et l'Angleterre

Sérial buteur. Depuis sa première Coupe du monde en 2018, Kylian Mbappé a inscrit onze buts lors des matchs éliminatoires. Une performance qui le place devant le Brésil (10), l’Angleterre (10) ou encore le Portugal (9).

Embed t.co

Toujours au moins trois buts lors de chaque édition

Après en avoir inscrit trois en 2018 et cinq en 2022, le « Kyks » en cumule déjà trois en deux matchs éliminatoires après son doublé face à la Suède (3-0) et le penalty transformé contre le Paraguay (0-1). À 27 ans, il totalise déjà 19 buts dans la compétition, sept pour le moment dans cette édition 2026 où il est le co-meilleur buteur du tournoi à égalité avec Lionel Messi.

Plus que six buts pour égaler le record de Just Fontaine.

Le tacle de Tony Chapron à l'arbitre de Paraguay-France