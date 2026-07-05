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Kylian Mbappé plus fort que le Brésil et l'Angleterre

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Kylian Mbappé plus fort que le Brésil et l'Angleterre

Sérial buteur. Depuis sa première Coupe du monde en 2018, Kylian Mbappé a inscrit onze buts lors des matchs éliminatoires. Une performance qui le place devant le Brésil (10), l’Angleterre (10) ou encore le Portugal (9).

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Toujours au moins trois buts lors de chaque édition

Après en avoir inscrit trois en 2018 et cinq en 2022, le « Kyks » en cumule déjà trois en deux matchs éliminatoires après son doublé face à la Suède (3-0) et le penalty transformé contre le Paraguay (0-1). À 27 ans, il totalise déjà 19 buts dans la compétition, sept pour le moment dans cette édition 2026 où il est le co-meilleur buteur du tournoi à égalité avec Lionel Messi.

Plus que six buts pour égaler le record de Just Fontaine.

Le tacle de Tony Chapron à l'arbitre de Paraguay-France

LB

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