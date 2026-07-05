Zlatan Ibrahimović félicite les Bleus pour leur calme

La retraite ça a du bon. Présent sur le plateau de Fox Sports, Zlatan Ibrahimović a félicité l’équipe de France pour leur calme aussi bien face à leurs adversaires du soir que face à l’arbitrage d’Ilgiz Tantashev.

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Des compliments en pagaille

« C’était un défi différent pour l’équipe de France aujourd’hui. Il s’agissait plutôt de ne pas se laisser provoquer, de rester calme, de ne pas perdre son équilibre, de ne pas tomber dans les pièges des Paraguayens », a analysé l’ancien joueur du Paris Saint-Germain. « La France a montré du calme. Ils étaient tranquilles, ils ont fait ce qu’ils avaient à faire. Ils leur ont répondu en souriant, c’est la meilleure réponse. Marque des buts, gagne le match, va avec tes supporters et célèbre, c’est la meilleure façon de répondre. »

L’attaquant terrible suédois est également allé de quelques confidences avouant même qu’il aurait eu du mal à garder son calme durant l’ensemble de la rencontre : « C’est très dur (de rester calme). J’aurais sûrement pris quatre cartons rouges lors de ce match. Et peut-être que j’aurais envoyé quelqu’un à… J’aime jouer le vrai jeu. Je n’aime pas quand quelqu’un essaye de provoquer mais cela fait partie du jeu. »

Une qualification et pas de blessés, difficile d’en demander plus.

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