Jules Koundé évoque la gestion de la chaleur avant Paraguay-France

Attention à ne pas suffoquer. L’équipe de France s’apprête à disputer son huitième de finale de Coupe du monde dans la fournaise de Philadelphie face au Paraguay. Quelques 37°C annoncés au coup d’envoi (17h sur place), plus de 40°C de ressenti… les conditions s’annoncent difficiles pour les Bleus. « Je l’ai déjà expérimenté, c’est vrai qu’il va faire très chaud, on va s’adapter. La chaleur, c’est pour les deux équipes, à nous de tourner ça à notre avantage en gardant le ballon et en faisant courir l’adversaire », est venu dédramatiser Jules Koundé au micro de M6 à un peu plus d’une heure du début des hostilités.

Embed t.co

Vive les pauses fraîcheur

Pour une fois, les deux pauses fraîcheur prévues au milieu de chaque mi-temps seront particulièrement utiles pour éviter le coup de chaud. « Il faut beaucoup s’hydrater, déjà avant le match puis ensuite à la pause fraîcheur », détaille encore un Koundé prêt à aller au combat. Au-delà de la température, la rencontre pourrait également être perturbée par les orages.

Attention à la douche froide.

Pas de surprise dans la compo des Bleus face au Paraguay