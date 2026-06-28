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La fédération uruguayenne punit ses joueurs après leur élimination

JD
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La fédération uruguayenne punit ses joueurs après leur élimination

Privés de dessert ? Non, de jet. Après le fiasco des joueurs de l’Uruguay en phase de poules (deux matchs nuls, une défaite), la fédération a décidé de sanctionner les joueurs de Marcelo Bielsa de façon inattendue. Non, on ne parle pas de trancher dans les primes promises, mais de la façon dont Federico Valverde et consorts rentreront au pays.

L’unité ? Du passé !

Selon les informations de l’édition uruguayenne du quotidien El Pais, l’AUF a décidé d’annuler l’avion privé censé ramener à Montevideo la seule équipe de la confédération sud-américaine à avoir échoué à se qualifier pour la phase à élimination directe. Les joueurs devront donc rentrer par petits groupes séparés via de simples vols commerciaux.

Un camouflet de plus pour la troupe qui aura clairement déçu et quitte le Mondial nord-américain par la petite porte en terminant parmi les quatre derniers troisièmes, non qualifiés pour les seizièmes de finale, avec deux petits points en poche et un énorme chantier de reconstruction devant soi, surtout avec le Mondial 2030 en ligne de mire, lequel commémorera la toute première édition de la Coupe du monde organisée (et remportée) par… l’Uruguay.

Au moins, ils éviteront la foule venue les huer collectivement à l’arrivée.

Le triste record de Fernando Muslera

JD

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