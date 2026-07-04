Un joueur de l’UNFP FC trouve du travail

Et un CDD dans la poche ! L’été dernier, Bryan Nokoue avait rejoint l’UNFP FC. Créé par René Charrier en 1990, ce stage estival s’adresse aux footballeurs sans contrat. Pendant six semaines, ces joueurs s’entraînent en groupe avec un staff de qualité, des infrastructures modernes et surtout, ils disputent des matchs face à des équipes professionnelles. Après le stage de 2025, l’ancien de l’ASSE avait rejoint le HASK Zagreb avant de filer au Dubaï City FC. Ces deux expériences ont tourné court et Nokoue, à nouveau sans boulot, était de retour à l’UNFP cet été.

De l’UNFP à la Normandie

Cette fois, le défenseur central a trouvé un contrat assez rapidement. Quelques jours après le début du stage, Bryan Nokoue a signé en National 1 à l’Union sportive Avranches Mont-Saint-Michel, 8e du dernier exercice de quatrième division. Le Camerounais disputera donc cette saison 2026-2027 en Normandie, non loin d’un des monuments préférés des Français.

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Désolé les Bretons, mais le Mont-Saint-Michel, c’est en Normandie.

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