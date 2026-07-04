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Hervé Renard dit déjà au revoir à la Tunisie

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Hervé Renard dit déjà au revoir à la Tunisie

Aussi beau gosse soit-il, Hervé Renard n’est pas Tom Cruise et n’a pas réussi sa mission impossible à la Coupe du monde. Arrivé en pompier de service pour tenter de sauver la Tunisie après la bérézina face à la Suède (5-1) et l’éviction de Sabri Lamouchi, le natif d’Aix-les-Bains n’a pas réussi à empêcher les Aigles de Carthage d’enchaîner deux nouvelles défaites, contre le Japon (0-4) puis les Pays-Bas (1-3), et de terminer à la dernière place de leur groupe.

Cette brève aventure a visiblement suffi à Hervé Renard. Le technicien français a officiellement annoncé son départ de la sélection ce samedi. Dans un message publié sur son compte Instagram, le champion d’Afrique 2012 et 2015 a remercié la Fédération tunisienne pour l’opportunité qui lui a été offerte de participer au tournoi mondial, évoquant « un honneur de porter les couleurs de la Tunisie et de vivre cette expérience inoubliable ».

Pas sûr que ça vaudra la peine de mentionner cette ligne sur son CV au prochain entretien d’embauche.

Des joueurs tunisiens contrôlés positifs à un test antidopage

FL

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