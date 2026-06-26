Les Pays-Bas s'offrent la Tunisie et terminent en tête du groupe F

Les Pays-Bas n’ont fait qu’une bouchée des hommes d’Hervé Renard déjà traumatisés par les deux résultats précédents (1-3). Sans pitié, les Oranje ont montré à la Tunisie ce à quoi devait ressembler une équipe de football qui peut prétendre à disputer une phase finale de Coupe du monde : les voilà premiers du groupe F.

Tunisie 1-3 Pays-Bas

Buts : Mastouri (54e) pour les Aigles de Carthage // Skhiri (3e, csc), Brobbey (7e), van Hecke (62e) pour De Oranje

Vous voyez Thanos ? Ses pierres à la con de toutes les couleurs, sa grosse tête toute mauve et son claquement de doigts capable de désintégrer la moitié de la population terrestre… Eh bien, les Néérlandais, c’est un peu ça face à la Tunisie. Alors non, aucun bonhomme orange ne s’est baladé avec des cailloux magiques sur la pelouse, et personne n’a disparu (ou presque), mais tout s’est passé comme si les Aigles de Carthage avaient trop peur du grand méchant du groupe F. Du début à la fin, Cody Gakpo et ses copains ont dominé le rectangle vert sans laisser une miette aux Tunisiens.

Et pourtant, c’est bien la promesse Ismaël Gharbi qui aurait pu infliger une douche froide à l’escadron de Ronald Koeman dès la deuxième minute : sur une grosse situation tunisienne, le gamin du PSG dévie le cuir qui est, à l’heure où ce compte-rendu est publié, sans doute bien arrivé sur la Lune. Une minute après, le capitaine emblématique des Aigles de Carthage Ellyes Skhiri se fait déplumer en offrant l’ouverture du score aux Oranje (0-1, 3e). Le calvaire ne fait que commencer pour le pays du Jasmin tant les Néerlandais mettent la pression sans plus attendre pour en claquer un deuxième. Sur un coup franc tiré par Tijjani Reijnders, Virgil van Dijk pique une tête que Brian Brobbey envoie au fond des filets du plat du pied (0-2, 7e). Ce bazar rocambolesque permet à l’attaquant de Sunderland d’inscrire son troisième but en Coupe du monde. Malgré une légère réaction tunisienne, les Pays-Bas gardent le contrôle de la partie.

Une petite frayeur et puis s’en va

Au retour des vestiaires, tout ce petit monde repart sur la même dynamique : les Bataves ont la possession, tentent avec un peu (trop) d’imprécision, les Tunisiens récupèrent le cuir sans trop savoir où tricoter avec. Mais ce petit jeu a tout de même été interrompu par une flambée tunisienne d’Hannibal Mejbri. C’est sans doute lui, avec sa tignasse qui part dans tous les sens, qui amène le plus de danger. Suite à une belle action du brave milieu de Burnley, Hazem Mastouri permet à la Tunisie de sauver l’honneur sur corner (1-2, 54e). Juste après ce regain de vivacité des Aigles de Carthage, la bande de Donyell Malen apprend que le Japon a marqué, ce qui a pour effet immédiat de motiver les troupes pour en remettre un but afin d’assurer la première place du groupe F. Les Oranje se remuent donc le popotin, un temps sans succès à l’image des nombreuses frappes contrées. Pour autant, cette réaction finit par payer avec une tête hargneuse de Jan Paul van Hecke, quelque peu détournée, mais qui permet de faire de nouveau le break (1-3, 62e).

Les bonshommes aux maillots qui piquent le plus les yeux continuent de dominer le jeu de fond en comble malgré un petit sursaut causé par un boulet de canon balancé par ce terrible Hannibal. Un retourné acrobatique foiré par Memphis marque la fin d’une rencontre qui, finalement, n’aura souri qu’à la team Stabilo. Premiers du groupe F grâce au match nul entre le Japon et la Suède (1-1), les Pays-Bas s’apprêtent à défier le Maroc en seizièmes de finale le 30 juin prochain pendant que les hommes d’Hervé Renard peuvent d’ores et déjà filer en vacances.

Tunisie (4-2-3-1) : Dahmen – Valery, Talbi, Abdi, Ben Hamida (Ben Ouanes, 68e) – Skhiri, Khedira (Mahmoud, 67e) – Ben Slimane (Achouri, 68e), Hannibal, Garbi (Chaouat, 75e) – Mastouri (Tounekti, 89e). Sélectionneur : Hervé Renard.

Pays-Bas (4-3-3) : Verbruggen – Dumfries, van Hecke, Van Dijk, Aké – Gravenberch, De Jong (Koopmeiners, 72e), Reijnders (Kluivert, 72e) – Malen (Sumemrville,72e), Brobbey (Memphis, 77e), Gakpo (Lang, 84e). Sélectionneur : Ronald Koeman.

Revivez Tunisie - Pays-Bas (1-3)