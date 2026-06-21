Ali Abdi critique la fédération tunisienne

Un boulet de canon reçu en plein dans le mile par la fédération tunisienne. Malgré l’arrivée d’Hervé Renard, la Tunisie est éliminée de la Coupe du monde après une défaite cuisante contre le Japon dans la nuit de samedi à dimanche. Latéral des Aigles de Carthage envoyé en zone mixte, Ali Abdi n’a pu cacher ni son émotion ni ses mots.

Casser tout, non, corriger les défauts, oui

Très ému au moment de passer au micro de beIN Sports, Abdi s’est tout d’abord excusé auprès du peuple tunisien avant d’y aller franco sur la fédération, qui a décidé de remplacer Sabri Lamouchi par Hervé Renard après le revers inaugural contre la Suède. Ce choix « ne nous a pas laissé le temps de travailler ». « On casse tout pour reconstruire à chaque fois au lieu de corriger les défauts », poursuit le joueur de l’OGC Nice.

Ali Abdi a aussi critiqué la liste de Sabri Lamouchi où plusieurs cadres de la sélection avaient été écartés au profit de jeunes joueurs. « On vient jouer une Coupe du monde avec des joueurs qui n’ont jamais joué ensemble. Construire une sélection compétitive demande du temps et de la stabilité. » Désormais, le Tunisien et son équipe n’ont plus qu’à sauver l’honneur lors du dernier match face aux Pays-Bas.

Et dire qu’il avait quitté Nice avant le barrage pour vivre ce fiasco.

Hervé Renard attend sa prochaine proie