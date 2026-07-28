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La Tunisie a retrouvé un sélectionneur

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La Tunisie a retrouvé un sélectionneur

L’heure de la reconstruction. Après une Coupe du monde calamiteuse, marquée par trois défaites, douze buts encaissés et deux sélectionneurs (Sabri Lamouchi puis Hervé Renard), la fédération tunisienne a nommé ce mardi un nouveau sélectionneur. Pour ce nouveau cycle, le choix s’est porté sur Mouine Chaâbani, qui a signé un contrat de quatre ans.

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Pas un novice

S’il n’a jamais été à la tête d’une sélection, l’entraîneur tunisien est tout sauf un novice. Ancien coach de l’Espérance sportive de Tunis, ce dernier peut se targuer d’avoir glané deux Ligues des champions de la CAF en 2018 et 2019 avant d’écrire la suite de sa carrière en Égypte puis au Maroc, où il a largement contribué au succès de la Renaissance sportive de Berkane.

Cette équipe a d’ailleurs facilité l’arrivée de Chaâbani à son nouveau poste avec les Aigles de Carthage. Même s’il était sous contrat jusqu’en juin 2027, l’équipe vice-championne du Maroc a compris « l’importance particulière que revêt la mission de diriger l’équipe nationale » tout en saluant « le professionnalisme » de son désormais ex-coach qui a contribué à « l’écriture d’une page importante de l’histoire de la RS Berkane ». 

Il y a du boulot.

La Tunisie tient son nouveau sélectionneur

TM

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