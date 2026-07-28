Réunion de crise à l'UEFA suite au projet de vente de la Coupe du monde

Levée de boucliers. Après l’annonce ubuesque de Gianni Infantino ce mardi de création puis de la vente d’une société commerciale de la FIFA en collaboration avec la banque d’affaires JPMorgan, l’UEFA a décidé de ne pas rester les bras croisés. L’instance continentale va organiser une réunion d’urgence avec ses membres cette semaine.

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« Aucun de nous n’est propriétaire du football »

Dans un communiqué salé, publié rapidement après l’annonce du président de la FIFA, Aleksander Čeferin, le président de l’instance continentale n’est pas passé par quatre chemins : « Cela franchit une limite que les instances dirigeantes du football ne devraient jamais dépasser, s’est-il indigné. L’UEFA prend la situation très au sérieux. Il en va de même pour toutes les fédérations nationales de football, ainsi que pour toutes les parties prenantes : ligues, clubs, joueurs, supporters, gouvernements et tous ceux qui ont à cœur l’avenir de ce sport […] Aucun d’entre nous n’est propriétaire du football. Il n’appartient pas à la FIFA de le vendre. »

Dans le détail, Gianni Infantino souhaite valoriser la future entreprise à 20 milliards de dollars (soit environ 17,5 milliards d’euros) et pour ensuite vendre 20 % à un fonds d’investissement dirigé par un proche de Donald Trump. L’entrée au capital d’un actionnaire permettrait à la FIFA de glaner près de 4,2 milliards de dollars (environ 3,7 milliards d’euros).

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