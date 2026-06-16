Hervé Renard à la rescousse !

Les chemises blanches parfaitement repassées, pliées et empilées dans les valises, Hervé Renard connaît sa destination. La lourde défaite de la bande d’Ellyes Skhiri face à la Suède (5-1) pour son entrée en lice dans la compétition a coûté très cher à Sabri Lamouchi, remercié sans tarder pour laisser place à un fin connaisseur du football africain. Pour sauver la Tunisie d’un cinglant désastre sur la scène internationale, le Savoyard peut compter sur son expérience : le tacticien de 57 ans a appris à en remuer des troupes, que ce soit pour les mener sur le toit de l’Afrique ou signer de bel exploits en Coupe du monde.

Ramener l’équilibre et de la force

On ne compte plus le nombre d’années où la Tunisie n’arrive plus à faire rêver grand monde. Et ça n’en prenait pas vraiment le chemin dans cette compétition. Alors plutôt que de s’entêter, la fédération a préféré couper net, quitte à prolonger une instabilité qui n’en finit plus. « On peut dire que c’est une fédération qui manque de structure, mais là, c’est une situation très particulière, détaille Alain Giresse, sélectionneur des Aigles de Carthage de 2018 à 2019. Quand j’étais en poste, j’ai subi des pressions quant aux compositions de mon équipe de la part de la direction. Je suis resté dans ma posture en suivant les analyses de mon staff. » Rien n’a pour le moment filtré mais c’est dans ce contexte que Sabri Lamouchi s’est embourbé. Le Français d’origine tunisienne est d’ailleurs devenu le premier technicien à devoir plier bagage après son entrée en lice en Coupe du monde depuis Andy Beattie avec l’Écosse en 1954. Mais l’ancien coach du Stade rennais n’est pas le seul à avoir galéré à ce poste. Depuis la victoire de la CAN en 2004, les sélectionneurs se sont enchaînés sans succès. En 2024, pas moins de quatre entraîneurs se sont succédés : Jalel Kadri, Montasser Louhichi, Faouzi Benzarti et Kais Yaâkoubi.

Alors pourquoi Hervé Renard lui y arriverait ? L’ancien coach du LOSC aura avant tout pour rôle, s’il réussit sa mission sauvetage, d’apporter un peu de stabilité à la Tunisie. « On peut difficilement faire pire, c’est triste de voir l’équipe tunisienne comme ça, mais c’est un meneur d’hommes qui va beaucoup leur apporter en peu de temps, explique Romain Saïss, capitaine de la sélection marocaine ayant évolué sous sa houlette de 2016 à 2019. Il sait trouver les mots pour faire en sorte que tout le monde soit concerné à chaque match même s’il n’ira pas chercher des tactiques très compliquées vu la situation. Il donne envie de se battre pour son maillot. » Une bonne dose de discipline et un peu d’ordre, voilà par quoi le nouveau patron du groupe tunisien va commencer.

Bientôt la même réussite avec la Tunisie ?

Take your phone, you can make a picture with Hervé

La Tunisie est donc la septième sélection que « coach Renard » encadre, en comptant l’équipe de France féminine. Et s’il est là, c’est pour accomplir ce qu’il sait faire de mieux : rappeler à l’ordre et dézinguer les excuses. « À l’époque, il nous a mis, nous Marocains, face à nos responsabilités, raconte Romain Saïss. Ce n’était pas de la faute des entraîneurs si nous n’arrivions pas à gagner. Il nous a fait comprendre que le talent ne suffisait pas si le collectif n’était pas au point. C’est quelqu’un de pudique sur ses sentiments, mais qui fait énormément confiance. Il fera sans doute pareil avec eux. » À l’heure où Anis Ben Slimane et Elias Saad peinent à combiner, l’ex-sélectionneur de l’Arabie saoudite pourrait créer une connexion offensive capable d’exister face à des sélections bien en place comme le Japon et le Pays-Bas. Parce qu’avant de produire du jeu, il faut déjà un peu de liant entre les éléments.

Réputé pour son franc-parler et ses causeries musclées, le tacticien au sourire Colgate a pour lourde tâche de rappeler à sa sélection, aussi faiblarde soit-elle en ce moment, que chaque bonhomme dont le nom figure dans la liste doit se reprendre. « Il va mettre chacun devant le fait accompli de ce qui est entre leurs mains et amener un électrochoc pour qu’on voit une vraie équipe sur le terrain dès le prochain match » soutient le demi-finaliste de la Coupe du monde 2022. Si les Lions de l’Atlas occupent une place prépondérante dans le football mondial actuel, c’est aussi parce que ce passionné de football africain est passé par-là pour contribuer à un renouveau effectif dès la CAN 2017. Alors, même si prédire une demi-finale de Coupe du monde pour la Tunisie demeure complètement lunaire, il semblerait que les Aigles de Carthage puissent avoir une raison de voir la lumière au bout du tunnel.

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