Le Malawi continue d'écrire son histoire, le Nigeria se rassure

Pluie de cartons rouges. Dans ce groupe de la mort de la CAN 2026 il fallait l’emporter à tout prix pour les quatre équipes pour continuer d’avoir des ambitions dans cette compétition. Ce sont finalement le Malawi et le Nigeria qui signent les bons coups du jour. Le Malawi a donc remporté le deuxième match de son histoire dans une Coupe d’Afrique des Nations et peut croire plus que jamais à une qualification historique pour les quarts de finale. Le Nigeria, favori de la compétition et pourtant défait lors de son entrée en lice par les Flammes (2-3) s’est rassuré en battant la Zambie (1-0) et se replace dans la course à la qualif’.

Le Malawi peut continuer de rêver

Pour sa première participation à la CAN, le Malawi continue d’écrire son histoire. Après son succès inaugural face au Nigeria, décuple champion d’Afrique (2-3), les Flammes n’ont fait qu’une bouchée de l’Égypte malgré leur infériorité numérique pendant près de quarante minutes (1-3). Si l’entame de match a plutôt basculé en faveur des Cléopâtre, les Flammes ont fini par faire sauter le verrou égyptien. Déjà décisive face au Nigeria, Temwa Chawinga a de nouveau fait parler son talent sur sa passe en pivot pour Rose Kadzere qui s’est jetée pour catapulter le cuir au fond des filets de Maha Shehata (0-1, 35e). Les Malawites ont réussi à faire le break au meilleur des moments, juste avant la pause grâce à Faith Chinzimu qui a du s’y reprendre à deux fois pour inscrire son premier but de la compétition (0-2, 45e+2).

La seconde période aurait pu tourner au vinaigre pour le Malawi après l’expulsion de Rose Alufandika après son tacle en retard sur Habiba Essam (52e). L’espoir n’aura été que de courte durée pour les Égyptiennes. En état de grâce depuis le début de la compétition, la cadette des soeurs Chawinga s’est à nouveau illustré en grillant la politesse à Tabitha à la course et profitant parfaitement de la mauvaise sortie de la portière égyptienne (0-3, 68e). Les Cléopâtre sont parvenues à réduire le score grâce à Iman Hassan et sa tête décroisée (1-3, 71e) mais n’ont pas réussi à instiller le doute dans les têtes malawites. Après deux journées, l’Égypte prend donc la porte, le Malawi devra l’emporter face à la Zambie pour assurer sa place en quart de finale.

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Le Nigeria au mental

Champion d’Afrique en titre après avoir remporté la CAN l’été dernier, le Nigeria a déçu pour son entrée en lice dans la compétition en se faisant surpasser par le Malawi. La donnée était simple pour les protégées de Justine Madugu : la victoire ou l’élimination. Mission parfaitement comprise par Asisat Oshoala, autrice de l’unique but de la rencontre en début de partie. Déjà dangereuse quelques minutes auparavant lorsque sa tentative a été repoussée par Hazel Nali (4e), il n’y a pas eu besoin de troisième occasion pour l’ancienne joueuse du Barça. Parfaitement lancée par Christy Ucheibe, la numéro 8 des Super Falcons a fait parler sa vitesse pour prendre à revers la charnière zambienne, si elle a d’abord buté sur la portière des Copper Queens, le ballon lui revient dans les pieds et elle s’est contenté de pousser le ballon dans les cages vides (1-0, 8e).

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Mais face aux assauts répétés de Barbra Banda dans la surface nigeriane, Oluwatosin Demehin a fini par voir rouge. Alors qu’elle pensait écoper d’un carton rouge sur l’action précédente avant qu’une interminable intervention VAR ne vienne finalement désigner Banda hors jeu et lui donner un peu de répit (34e), la sentence est tombée sur l’action suivante. Alors que la numéro 11 des Copper Queens filait une nouvelle fois seule au but, Demehin lui assène un placage digne des meilleurs joueurs du Top 14, expulsion logique (40e). Malgré 50 minutes passées en infériorité numérique, le Nigeria est parvenu à reprendre l’ascendant sur le match et à dominer la seconde période, empêchant les Zambiennes de faire parler leur talent offensif. L’essentiel est assuré pour Rasheedat Ajibade et ses coéquipières qui affronteront l’Égypte au prochain match. Rien n’est perdu pour la Zambie qui devra toutefois absolument empocher les trois points face au Malawi, pour l’instant invaincu.

Le suspense est à son comble.

Égypte 1-3 Malawi

Buts : Hassan (71e) pour les Cléopâtre // Kadzere (35e), Chinzimu (45e+2), Te.Chawinga (68e) pour les Flammes

Expulsion : Alufandika (52e) côté Malawi

Nigeria 1-0 Zambie

But : Oshoala (8e) pour les Super Falcons

Expulsion : Demehin (40e)

L'exploit du Malawi, le Maroc solide... La première journée de la CAN en bref