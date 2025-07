Une joueuse du PSG offre une nouvelle CAN au Nigeria

Maroc 2-3 Nigeria

Buts : Chebbak (12e) & Mssoudy (24e) pour le Maroc // Okoronkwo (64e SP), Ijamilusi (71e) & Echegini (88e) pour le Nigeria

Trois.

C’est le nombre de fois, en treize éditions de la Coupe d’Afrique des nations féminine, que le trophée a fui l’équipe du Nigeria. Ce samedi soir à Rabat, les Super Falcons sont venues à bout du pays hôte, le Maroc (2-3), alors que les filles de Jorge Vilda menaient de deux buts à une demi-heure du gong : trois pions plus tard – dont celui de la victoire signée de la Parisienne Jennifer Echegini, à la 88e minute, sur un coup franc d’Esther Okoronkwo –, le score était renversé, et le Nigeria pouvait soulever son dixième trophée dans la compétition (après : 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2010, 2014, 2016 et 2018). Pour le Maroc, c’est une deuxième défaite consécutive sur la dernière marche, après le revers il y a deux ans face à l’Afrique du Sud (2-1).

WHAT A COMEBACK! 🇳🇬 Jennifer Echegini scores in the final minutes. Putting Nigeria ahead in the #TotalEnergiesWAFCON2024 final! 🤩 pic.twitter.com/XJyeGhAryx — CAF Women’s Football (@CAFwomen) July 26, 2025

Initialement prévu l’été dernier, le tournoi avait été reporté à cause d’un calendrier chargé – les JO, notamment. Alors bravo au Nigeria pour sa victoire à la CAN 2024 !

