Les joueuses du Nigeria attendent toujours les 100 000 dollars promis par le président nigérian

Le 26 juillet dernier, l’équipe féminine du Nigeria remportait la CAN face au Maroc (2-3) pour la 10e fois de son histoire. Au-delà de leur réussite sportive, les Super Falcons avaient de quoi se réjouir : le président nigérian Bola Ahmed Tinubu a promis 100 000 dollars et une maison de trois chambres à chaque joueuse en guise de récompense, explique TV5 Monde. Près d’un mois après leur victoire, aucune des joueuses n’a reçu ladite somme, a fait savoir la capitaine Rasheedat Ajibade au micro du podcast WithChude.

Un président récidiviste

D’après l’analyste sportif Aron Arkejola, la Fédération nigériane (NFF) aurait voulu payer les joueuses avec l’équivalent en naira, la monnaie locale. Une offre refusée par ces dernières, étant donné que la plupart d’entre elles vivent en Europe et que la monnaie souffre de taux d’un change particulièrement instable. La polémique a depuis pris en ampleur au Nigéria et s’ajoute à d’autres affaires dans lesquelles des sportives nigérianes n’auraient pas touché leurs primes.

En 2021, les basketteuses nigérianes avaient interpellé les autorités à cause de primes de match qui ne leur avaient jamais été versées. Ce que l’administration nigériane a simplement justifié par une erreur administrative, indique TV5 Monde. Rebelote cette année : lorsque les Nigérianes ont remporté le championnat d’Afrique de basket en août dernier face au Mali, le président Bola Ahmed Tinubu a promis à ces dernières… 100 000 dollars et un bel appart. Vous vous en doutez : pas non plus de nouvelles de ce côté-là.

Fool me once…

Une joueuse du PSG offre une nouvelle CAN au Nigeria