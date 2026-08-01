Le Paris FC arrache un bon match nul contre Stuttgart mais perd Emmanuel Mbemba sur blessure

VfB Stuttgart 2-2 Paris FC

Buts : Jovanovic (16e), Zagadou (60e) pour Stuttgart // Koleosho (71e, 105e) pour le PFC

Après avoir commencé sa prépa par une courte victoire face à Reims (1-0), le Paris FC a enchaîné un deuxième match nul. Côme jeudi, Stuttgart ce samedi, à chaque fois sur le même score (2-2).

Kole est chaud

Au coup d’envoi, Liam Rosenior et Sebastian Hoeness s’étaient mis d’accord sur 90 minutes, ponctuées d’une période additionnelle d’un quart d’heure « afin d’optimiser le temps des joueurs ». Bien leur en a pris, enfin surtout pour le technicien parisien. Après une heure de jeu compliquée, lors de laquelle Stuttgart a ouvert le score, puis réalisé le break, les visiteurs ont écœuré le centre d’entraînement des Stuttgarter, dont les tribunes étaient combles.

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Sécurisé jusqu’en 2031, Luca Koleosho a prouvé qu’il avait un rôle à jouer pour soigner les stats de l’attaque parisienne. Entrée à la pause à la place de Moses Simon, l’Italien de 21 ans a répondu là où Patrick Zabi, Lassine Sinayoko et Simon sont restés muets. D’abord à 20 minutes de la fin du temps réglementaire, lancé en profondeur côté gauche par Vincent Marchetti, il dribble deux défenseurs et allume Marius Funk à bout portant.

Ensuite, à la dernière minute de la période complémentaire, et alors que le PFC se dirigeait vers une défaite honorable face à un futur participant à la Ligue des champions, Koleosho s’est offert un numéro de soliste jusque dans la surface de Funk qu’il reprend à contrepied, non sans avoir une nouvelle fois déposé deux adversaires en chemin.

Pour terminer sa préparation, le Paris FC a deux rencontres franco-françaises qui l’attendent, face à Auxerre (le 12 août), puis Angers (le 15). A voir si Emmanuel Mbemba sera où non de la partie. Pour cela, il faudra attendre le résultat des examens suite à sa blessure au mollet survenue à la 87e et qui l’a forcé à quitter le terrain.

Pas ouf comme débuts, surtout après avoir quitté le PSG à l’intersaison.

La compo du PSG face à Stuttgart avec trois changements