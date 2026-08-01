Nouveau revers pour Strasbourg

Brighton 4-3 Strasbourg

Buts : Gross (24e SP), Boscagli (30e), Cashin (47e), Rutter (98e) pour les Seagulls // Amo-Ameyaw (6e), Godo (14e), Kodia (117e) pour le RCSA

On peut encaisser un but mais pas treize. Largement battu par le Sporting Portugal (7-0), puis par Blackburn (0-2), Strasbourg n’a pas relevé la tête face à Brighton ce samedi. Dans un match qui se déroulait sur 120 minutes, les protégés d’Hugo Oliveira ont de nouveau sombré défensivement même si cette fois ils ont réussi à débloquer leur compteur (4-3).

Deux buts d’avance puis le naufrage défensif

Muette lors des deux premiers matchs de préparation, l’attaque strasbourgeoise a enfin montré de quel bois elle se chauffait. Rien ne laissait présager de la cuisante défaite qui se profilait après le premier quart d’heure livré par les Alsaciens. Il n’a fallu que six minutes à Samuel Amo-Ameyaw pour perforer les filets anglais d’un enroulé sublime (0-1, 6e). Un premier coup d’éclat rapidement suivi par celui de Martial Godo. Buteur puis passeur décisif, Amo-Ameyaw n’a eu plus qu’à admirer la madjer de son coéquipier pour que le break soit fait en faveur des Strasbourgeois (0-2, 14e).

Mais comme trop souvent ces derniers temps, la machine défensive strasbourgeoise s’est enrayée. Débarqué dans la capitale alsacienne le 8 juillet dernier, Mateo Del Blanco ne s’est pas encore mis au diapason en provoquant un penalty, parfaitement transformé par Pascal Gross (1-2, 22e). Il n’aura fallu que huit minutes aux Seagulls pour refaire leur retard grâce à Olivier Boscagli après une combinaison gagnante sur coup france (2-2, 30e). Le calvaire strasbourgeois s’est poursuivi en seconde période, notamment pour Miłosz Piekutowski le portier du RCSA. Les Seagulls ont montré que les coups de pied arrêtés étaient une de leur force puisque c’est sur corner qu’Eiran Cashin a inscrit le troisième but anglais juste au retour des vestiaires en profitant de la mésentente entre Piekutowski et Andrew Omobamidele (3-2, 47e). Ce match a également été marqué par le retour à la compétition de Guéla Doué qui a disputé la Coupe du monde avec la Côte d’Ivoire cet été. Un retour perdant puisque l’international ivoirien a concédé un penalty en accrochant Georginio Rutter qui s’est fait justice lui-même (4-2, 98e). Le but en fin de rencontre de Ghianny Kodia n’aura finalement été d’aucune utilité (4-3, 118e).

J-20 avant le retour de la Ligue 1.

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