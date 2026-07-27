Chelsea prêt à laisser filer Emegha pour recruter un vétéran ?

À force de recruter des adolescents, il y a besoin d’éducateurs pour les encadrer. Dans le rôle du tonton à Chelsea, Danny Welbeck, l’attaquant de Brighton qui sort de ses deux meilleures saisons, améliorant son record de buts à chaque fois : 10 pions en 2024-2025, 13 la saison dernière.

Selon The Athletic, l’Anglais de 35 ans à qui il reste un an de contrat intéresse les Blues qui étudient la possibilité de le recruter, en quête d’un vétéran après avoir tenté le coup Granit Xhaka et montré son intérêt pour John Stones, en fin de contrat. La dernière fois que Chelsea a fait venir un joueur plus âgé que Welbeck, c’était Thiago Silva en 2020 (35 ans et 11 mois), arrivé libre du PSG.

Des attaquants à évacuer

Formé à Manchester United (2001-2014), prêté à Sunderland, transféré à Arsenal (2014-2019), Watford et enfin Brighton en 2020, Welbeck cumule 400 matchs de Premier League et entamera sa 19e saison dans le championnat anglais. Les Seagulls et le joueur, dont le profil séduit Xabi Alonso, sont au courant de l’intérêt de ceux qui ne disputeront pas de Coupe d’Europe la saison prochaine.

Alors que Chelsea étudiait déjà de faire partir, en prêt ou définitivement, Liam Delap, Nicolas Jackson ou Emmanuel Emegha, « l’arrivée de Welbeck rend d’autant plus probable le départ de plusieurs joueurs », écrit le média américain. Débarqué du RCSA cet été après un deal bouclé dès septembre dernier, le Néerlandais pourrait pâtir, comme Marc Guiu, déjà sur le marché, de la signature potentielle de l’avant-centre aux 42 sélections.

Pour un prêt à Strasbourg ?

Personne en France n’accorde autant de confiance aux jeunes que le RC Strasbourg