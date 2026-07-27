L'Inter s'active pour un défenseur de Tottenham

Il aurait fait un sacré duo avec Acerbi. En vue aux États-Unis pour le Mondial, Cristian Romero fait l’objet de discussions entre l’Inter et Tottenham. Le défenseur central de l’Albiceleste, passé par le Genoa (2018-2020), transitant par la Juventus avant de briller à l’Atalanta (2020-2022), avait été transféré dans le nord de Londres pour 53,8 millions d’euros il y a quatre ans.

Selon les informations du Corriere dello Sport, l’Argentin souhaiterait quitter les Spurs, qui l’ont proposé à l’Inter alors que le club italien se renseignait pour le latéral Djed Spence.

Un Cristian peut en cacher un autre

Tenté par un retour en Italie, le capitaine de Roberto De Zerbi, sous contrat jusqu’en 2029, se verrait proposer un contrat de 4 ou 5 ans à cinq millions d’euros par an assortis d’éventuels bonus, soit une brique en dessous de son salaire actuel.

Quant aux discussions entre les deux clubs, Tottenham a d’abord avancé 50 millions d’euros, alors que le club entraîné par Cristian Chivu souhaiterait faire baisser la note à 40, bonus compris, pour le joueur hargneux de 28 ans.

Les pourparlers sont avancés, en attente d’un accord final. Les Italiens se donnent une semaine à 10 jours maximum pour boucler l’affaire, avant de changer de cible.

Cristian avec Cristian, le mème des Spiderman n’a qu’à bien se tenir.

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